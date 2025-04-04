Если для Германии Казахстан занимает 43-е место в списке торговых партнеров, то для Баварии находится на 21-м месте

Фото: пресс-служба правительства РК

Визит представительной казахстанской делегации во главе с первым заместителем Премьер-министра РК Романом Скляром в Германию продолжился посещением столицы федеральной земли Бавария г. Мюнхен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

В рамках визита состоялись встречи Романа Скляра с заместителем Премьер-министра – министром экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хубертом Айвангером и министром Баварии по делам международного сотрудничества и Европы Эриком Байсвенгером.

На прошедшей в здании земельного правительства Баварии встрече с Э. Байсвенгером обсуждены вопросы развития сотрудничества между правительствами Казахстана и Баварии.

Со своей стороны, Э. Байсвенгер подчеркнул высокую заинтересованность Баварии в дальнейшем расширении всесторонних деловых и гуманитарных связей с Казахстаном и выразил готовность к поддержке соответствующих инициатив.

В ходе встречи с Х. Айвангером стороны обменялись мнениями о состоянии торгово-экономических отношений между Казахстаном и Баварией, а также обсудили перспективы их дальнейшего развития.

Х. Айвангер отметил впечатляющее развитие Казахстана, а также прогресс в диверсификации ее экономики, которая предлагает хорошие возможности для баварских компаний. В частности, отмечена взаимодополняемость экономик Казахстана и Баварии, что обуславливает высокую заинтересованность бизнеса в развитии взаимовыгодной кооперации.

Важным шагом в данном контексте станет запуск прямого авиарейса Шымкент-Мюнхен в конце мая 2025 г.

Кроме того, Р. Скляр и Х. Айвангер выступили с докладами на прошедшем «круглом столе» на тему: «Казахстанско-баварский бизнес-диалог. Казахстан в качестве партнера в сфере промышленных и сельскохозяйственных технологий и логистики». В мероприятии приняли участие около 70 руководителей баварских предприятий.

Опытом ведения бизнеса и развития предпринимательской деятельности в Казахстане, а также мнением о финансовых и деловых возможностях в стране поделились представители таких компаний, как Horsch, Linde Gas AG и Rhenus.

В своем выступлении Х. Айвангер дал высокую оценку тесным экономическим связям федеральной земли Баварии с Казахстаном. По его словам, Казахстан сегодня является первым по объему торговым партнером Баварии среди стран СНГ и центрально-азиатского региона.

Р. Скляр также провел переговоры с Бертрамом Броссардтом – председателем деловой ассоциации «Союз баварской экономики», выступившей соорганизатором «круглого стола».

Бавария – ведущая федеральная земля по экономическому развитию. В 2024 году объем ее ВВП составил около $800 млрд, (Германия – 4,5 трлн), что поставило бы ее на 22 место в мире, опережая такие страны, как Аргентина, ЮАР, ОАЭ, Швеция, Израиль, Австрия, Бельгия.

По данным немецкой статистики, объем торговли с Баварией в 2024 году достиг 4,7 млрд евро, что соответствует практически половине общего объема торговли между Казахстаном и Германией. Нефть казахстанского происхождения обеспечивает половину нефтяного импорта Баварии.

Если для Германии Казахстан занимает 43-е место в списке торговых партнеров, то для Баварии находится на 21-м месте. По объему импорта в Баварию Казахстан находится даже на 15-м месте, что выше, чем, например, Бельгия, Турция, Япония, Вьетнам и Южная Корея.