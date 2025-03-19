Разъяснены правовые нормы

Жители садоводческого товарищества «Искра» обратились с просьбой о переселении из дачного массива и предоставлении другого жилья. На личном приеме граждан глава региона Гауез Нурмухамбетов разъяс­нил нормы законодательства: строительство капитального жилья на территории дачных массивов запрещено, а потому возможность переселения дачников за счет государства не предусмотрена. Тем, кто хочет получить жилье, предложено встать в очередь на общих основаниях. В то же время акимат гарантирует эвакуацию дачников в пункты временного размещения в случае паводка.

Другое дело – поселок Заречный, располагающийся в пойме реки Есиль. Полностью защитить данный микрорайон от паводка невозможно, даже несмотря на укрепление дамбы. В этой связи местные власти приняли решение о переселении всех его жителей. Для них уже ведется строительство двух многоэтажных жилых домов, квартиры будут предоставляться и на вторичном рынке.