Разъяснены правовые нормы

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Перспективы переселения пострадавших от паводка садоводов обрисовали в акимате Северо-Казахстанской области.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители садоводческого товарищества «Искра» обратились с просьбой о переселении из дачного массива и предоставлении другого жилья. На личном приеме граждан глава региона Гауез Нурмухамбетов разъяс­нил нормы законодательства: строительство капитального жилья на территории дачных массивов запрещено, а потому возможность переселения дачников за счет государства не предусмотрена. Тем, кто хочет получить жилье, предложено встать в очередь на общих основаниях. В то же время акимат гарантирует эвакуацию дачников в пункты временного размещения в случае паводка.

Другое дело – поселок Заречный, располагающийся в пойме реки Есиль. Полностью защитить данный микрорайон от паводка невозможно, даже несмотря на укрепление дамбы. В этой связи местные власти приняли решение о переселении всех его жителей. Для них уже ведется строительство двух многоэтажных жилых домов, квартиры будут предоставляться и на вторичном рынке.

#паводок #СКО #садоводы

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