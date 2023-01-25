Разыскиваемого 5 лет узбекистанца арестовали в Таразе

Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года.

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Сотрудники Департамента полиции совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Жамбылской области задержали 35-летнего гражданина Узбекистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК Республики Узбекистан "Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания УП Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Узбекистана, добавили в полиции.