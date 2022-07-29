Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне

На дворе XXI век, запись на прием к терапевту теперь через Интернет. Поэтому перед кабинетом три очереди: записанные онлайн, по бумажным талонам из регистратуры и «я только спросить».

Когда я была ребенком, любила копошиться в шкафах, наводя там «свой» порядок. Больше всего нравилось разбирать книги и фотографии, а особенно документы, уже пожелтевшие от времени.

Чего там только не было! Свидетельства о рождении членов семьи и о браке родителей, парт­билеты, наградные докумен­ты бабушек и дедушек, трудовые книжки… В моих руках была, без преувеличения, хроника событий былых времен.

Бывало, заинтересуюсь непонятной мне бумагой и иду к маме выяснять, что она означает. Мама не отмахивалась от меня и не отделывалась дежурным односложным пояснением. За каждым фото, документом была интересная история, которую я с упоением слушала.

Позже, вступив в совершеннолетие, немного изменила отношение к документам. Ибо наступил момент погружения в мир бумажной волокиты госучреждений.

Как сейчас помню: бесконечные очереди к окошку в учреждении, папку с кипой документов вплоть до родословной кота, отнимающиеся от долгого стоя­ния ноги, духоту помещения, переполненного гражданами, всеобщую истерию и бесперс­пективные надежды совершить необходимую операцию в ближайшее время.

А этот экшен по поиску вечно потерянной медицинской карты в регистратуре поликлиники? Заряд бодрости на весь день, при условии, что нашли именно вашу карту.

Помнится, как-то недобрым осенним утром мы с одногруппницами проходили медосмотр, и карточка оказалась у меня в руках. Недолго думая, утащила ее с собой и припрятала дома, так как эти больничные квесты порядком утомили. Храню ее до сих пор, как музейный экспонат. Благо цифровая трансформация нашей реальности освободила граждан от бумажной кабалы и подарила такое понятие, как электронные документы.

#Цифровые_технологии_в_массы

Буквально на днях наткнулась на новость: подписан закон о развитии цифровизации, согласно которому исключается необходимость предоставления в учреждениях при получении госуслуг бумажных документов, достаточно тех данных, что имеются в информационных системах. Иными словами, законом закреплена равнозначность электронных документов их бумажным аналогам.

А если вспомнить, что многие госуслуги мы можем получить не выходя из дома, при наличии необходимого приложения и ЭЦП, то жизнь и вовсе сказкой покажется.

В общем, цифровые технологии рулят во всех сферах нашего реалити, что не может не радовать. Ведь это не просто упрощает нам жизнь. Плюсов-то гораздо больше. Например, они позволяют снизить затраты при получении госуслуг, усилить информационную безопасность, урегулировать вопросы цифрового неравенства жителей сел и городов, сократить дублирующие функции госорганов.

И эти плюсы в совокупности влияют на наши будни самым непосредственным образом: мы сохраняем наши нервные клетки и экономим время. А как все мы помним из эссе Бенджамина Франклина «Совет молодому купцу»: time is money (время – деньги).

В продолжение темы цифровой трансформации не помешает упомянуть, что в РК профильным министерством ведется работа по созданию цифровой карты семьи, где персонифицируют все виды социальных гарантий, исходя из уровня благополучия (по данным profit.kz).

Проще говоря, эта карта нужна для оказания мер соцподдержки людям, оказавшимся в сложной ситуации (содействие в трудо­устройстве, прикрепление к медицинским организациям, назначение АСП, жилищной помощи, определение детей в школы⁄детские сады). Так как в цифровой карте будет собрана и проанализирована информация из разных баз данных, государство сможет оказать поддержку, не дожидаясь обращения граждан, чтобы не допускать ухудшения положения семьи.

Трансформация коснулась и налоговых органов: теперь многие вопросы, касающиеся этой сферы, можно решить онлайн. Комитет госдоходов разработал мобильное приложение E-salyq Azamat, выполняющее функции электронного налогового кошелька. Функции данного ресурса – онлайн-пополнение, автозачет и доступ к просмотру имеющихся объектов налогообложения. Кроме того, с помощью сервиса можно получить сведения о пенсионных взносах, обязательных социальных отчислениях и перечислениях в рамках медицинского страхования; доступны оплата ЕСП, калькулятор, онлайн-бронирование очереди в органах госдоходов, налоговый календарь.

Еще новость: как сообщает profit.kz, если у вас истекает срок водительских прав, поменять их можно в суперприложении Kaspi.kz всего за час.

Сервис разработали совместно с Комитетом административной полиции и Информационно-произ­водственным центром МВД РК. Алгоритм замены водительского удостоверения проще некуда. Открыть приложение, выбрать функцию госуслуги – замена водительских прав. Далее нужно следовать инструкциям. Понадобится добавить фото, оплатить госпошлину и вуаля – ваши водительские права появятся в разделе «Цифровые документы». Забрать удостоверение можно в ЦОНе.

Ну и на десерт – благодаря переходу на цифровое здравоохранение охват безбумажным ведением медицинскими организациями документации достиг стопроцентного уровня. А это значит, что очередей в поликлиниках стало меньше, проблемы с медкартами решены посредством перевода данных пациента в электронный формат, врачам теперь удобнее вести историю болезни, а фармацевтам не нужно разбирать хитросплетения закорючек в рецептах граждан.

Кстати, недавно ко мне обратилась одна знакомая из возрастной категории 50+. Просила совета, куда определить свои кровные, не под подушкой же хранить в наше-то время. Недолго думая, установила одно известное банковское приложение на ее смарт­фон, открыла депозит, и заняло это от силы минут пять.

В двух словах объяснила любознательной женщине принцип начисления вознаграждения и возможность снятия процентов. В ответ она уронила на меня ворох вопросов, суть которых сводилась к одному: куда идти подписывать договор с банком.

Мои слова о том, что договор уже есть в электронном виде и никуда не надо идти, ее не убедили. В итоге она обратилась в банк, чьи сотрудники (очевидно, устав от не дающих результата объяснений) ей просто распечатали уже заключенный через приложение договор и отправили восвояси.

Это я к тому, что в век повальной цифровизации все же мало иметь просто технологии, нужно еще обучать юзеров обращению с ними. Не помешают также более простой алгоритм и адекватный функционал, скажем, в мобильных приложениях и на сайтах госучреждений.

#Нас_этому_не_учили

Конечно, кто-то может сказать, мол, неча на зеркало пенять, коли рожа крива. В том смысле, что, если не можешь разобраться даже с мобильным приложением, это, батенька, проблемы у тебя в голове. Учиться надо было в школе, а не дурака валять.

Но! Как человек, у которого в школе был предмет «информатика», смело могу заявить: там этому не учат!!! Да и технологии сейчас совершенствуются ежедневно, что ни день, то новая фишечка. Как тут школьной программе угнаться?

И потом, вы пробовали совершить какую-нибудь операцию с получением документов, следуя инструкции на сайте? Та еще пес­ня с припевом. Однажды мне вступило оформить временную регистрацию по месту жительства через мобильное приложение.

Начала, как полагается, с чтения инструкции (что уже противоречит философии моих предков). Там прописано всего три простеньких шага: указать продолжительность периода временной регистрации, выбрать область, затем объект недвижимости и, в принципе, все. Дальше только поставить электронную цифровую подпись.

Инструкция понятна и прос­та. Проблемы начались после второго шага. Дело в том, что живу в новом, еще строящемся микрорайоне. И наш адрес не зафиксирован на карте. Вернее, дом наш я обнаружила, а вот название улицы – нет.

Таким образом, указать объект недвижимости я так и не смогла, потому что приложение предлагает не выбор на карте, а перечень адресов по конкретной области. И нашего адреса там нет! В общем, пришлось-таки топать в ЦОН и довериться профессионалам.

Другой пример. Соседка через приложение записалась к терапевту. Получила SMS-подтверж­дение с указанием времени посещения и адресом учреждения. Явилась в поликлинику в нужный день и час, и что бы вы думали? Там живая очередь! На вопрос недоумевающей женщины в регистратуре заявили, что человек, отвечающий за запись по приложению, сейчас в отпуске, и предложили талончик.

Вот вам и новые технологии. С одной стороны, не всегда грамотно продуман их функционал, с другой – не всегда люди готовы к таким изменениям в привычном укладе жизни.

В связи с этим вспоминается одна байка, рассказанная знакомым сисадмином:

«Сижу, работаю, никого не трогаю. Прибегает испуганный сотрудник.

– Памагитя-а-а! Все пропало!

– Что, гипс снимают, клиент уезжает? Что именно пропало?

– Все! Я что-то нажал, и у меня виндоус пропал, файлы пропали, пуск пропал. Только Интернет есть, и больше ничего! Я там что-то делал, и оно тоже пропало! – крик плавно переходил в истерику.

Впадаю в ступор и иду смот­реть, какого же кракена он вызвал. Издалека вижу браузер в полноэкранном режиме. Подхожу, в развороте нажимаю F11 и иду обратно к своему месту.

– Что это было? Как ты это сделал?!

– Магия! Всего лишь магия...

Потом, конечно, пришлось объяснить, но для него я так и остался колдуном».

К слову, я уверена, что эта история нисколько не приукрашена. Хоть я и не сисадмин, все же сталкиваюсь порой с неопытными юзерянами.

Несколько лет назад у нас в конторе ввели новшество – редакционную систему. Если раньше мы трудились в ворде, то с внедрением этого сервиса назрела необходимость обучиться работе в другой программе. В принципе, функционал не сложнее калькулятора, но, поди же ты, нашлись люди, так и не прочувствовавшие всю прелесть существования системы.

В общем, подошла ко мне как-то коллега с просьбой посвятить ее в таинство новой технологии. Начала обучение со слов: «Здесь все интуитивно и понятно, главное – усвоить алгоритм». Увидела понимание в глазах собеседницы и воодушевилась. Зря.

После часового курса молодого бойца и вопроса «покажите мне, как в программу входить, я не поняла» до меня дошло, что слова не помогут, надо показывать на пальцах.

Причем начинать нужно, как выяснилось, не с входа в програм­му, а с включения сис­темного блока. И ни в коем случае нельзя показывать своего раздражения обучаемому – лас­ково, как с ребенком, и в игровой форме, иначе замкнется и совсем ничего не поймет.

В процессе обучения коллеги я прошла три стадии – любопытство (интересно, чего ж ты такая трудная?), гнев (ну почему ты такая?!) и, наконец, смирение (я тупая).

Долго ли, коротко ли, основные принципы взаимодействия с программой я объяснила. Моя обучаемая, как прилежная ученица, записала все шаги в тетрадку и сказала: «Так, в общем все понятно. А куда вводить логин и пароль?»

Тут я поняла, что передо мной клинический случай. Знаете, бывают юзеры, которые не понимают, но пытаются. Им легко объяснить. Бывают те, которые не понимают и не хотят пытаться. Им нужен стимул (положительный – в виде похвалы или отрицательный – вас уволят, если не поймете). А есть она – не понимает ничего и не понимает, что она ничего не понимает.

Вот и получается, что технологии, цифровая трансформация и модернизация – это веление времени и гениальное изобретение, которое не всему человечеству по плечу. И вообще, какие бы новые технологии ни придумывали, важно помнить одно: андроид на смартфоне думает, что вы приложение, которое чистит кэш, чтобы установить новые приложения.