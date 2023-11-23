Реализация предвыборной программы президента РК: развитие села и сельского хозяйства

В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил перед правительством ряд новых задач по развитию агропромышленного комплекса республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

«Сельское хозяйство станет новым двигателем отечественной экономики. Последующие годы пройдут под знаком развития сельских районов. Создадим условия для массовой занятости в сельской местности, поддержим предпринимательские инициативы сельчан. Жители получат доступ к земле. Для этого активизируем возврат в собственность государства неиспользуемых крупными владельцами земельных участков», – говорится в предвыборной программе.

Как отметил глава государства, предстоит внедрить эффективные водосберегающие технологии, восстановить систему мелиорации и ирригации. Наряду с этим государство реализует масштабный проект по организации сельхозкооперативов.

«Кооперативы станут прямыми поставщиками продукции от поля до прилавков магазинов. Неэффективные посредники будут исключены», – подчеркивается в документе.

О работе по развитию агропромышленного комплекса РК, проведенной в рамках предвыборной программы президента за один год, читайте в очередном материале Primeminister.kz.

В рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге.

Выделено 20 млрд тенге на приобретение 2,8 тысячи единиц кормоуборочной техники.

Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.

Реализуется проект «Ауыл аманаты» по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тысяч рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта. На реализацию проекта предусматривается суммарно 1 трлн тенге с охватом свыше 1 млн сельчан. В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тысяч микрокредитов. Это позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест на селе. На сегодня средства полностью освоены в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. По другим регионам работа продолжается.

Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой. Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.

Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны. Так, до 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1 700 млн м3 воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности. На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн м3 воды. Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 млн га, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тысячи км оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учета воды 212 каналов.