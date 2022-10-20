Ребенок под колесами

В Семее произошла трагедия: 22-летний водитель сбил семилетнюю девочку.

В департаменте полиции области сообщили, что, управляя автомашиной марки «LADA», мужчина следовал по улице Усть-Каменогорской поселка Восточный и допустил наезд на девочку 2015 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч. 3 УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сухой полицейской сводке.

А между тем совсем недавно на улице Усть-Каменогорской завершился капитальный ремонт дороги. Дорожное полотно значительно расширили, нанесли разметку. А вот про освещение забыли. Жители поселка не раз просили местные власти установить нормальный пешеходный переход, освещение и видеокамеры. Установленный знак ограничения скорости до 40 км⁄ч не помог – водитель его не заметил или намеренно проигнорировал.