Общество
Референдум-2022: что делать, если в списках не значишься
Юлия Полонская

Если в списках не значишься

В столице сегодня насчитывается 707 984 зарегистрированных избирателя. В день референдума их ждут на 353 участках для голосования.

Впрочем, для начала гражданам, желающим воспользоваться правом волеизъявления, необходимо выяснить номер и адрес своего участка. Центральная комиссия референдума предоставила для этого несколько сервисов, в том числе и через портал eGov, однако у некоторых жителей Нур-Султана возникают вопросы к корректности списков участников голосования.

Как, например, у столичного пенсионера Калижана Куанышбаевича, который обратился в редакцию «КП» за некоторыми разъяснениями.

– Несколько лет я живу на улице Азербайжана Мамбетова и всегда ходил голосовать на участки, расположенные в здании городской филармонии, – говорит он. – В этот раз тоже решил заранее проверить наличие своей фамилии в списках для голосования. Современными электронными сервисами мне пользоваться сложно, поэтому прогулялся до территориальной комиссии лично. И что же? На тех участках, куда я привык ходить, моего имени не оказалось. От знакомых тоже неоднократно слышал, что есть путаница с адресами. Как же так? От нас ждут высокой явки, однако условия не благоволят активному участию в важном событии в жизни страны.

Как пояснила председатель городской комиссии референдума Бахыт Бектемисова, адреса участков для голосования территориально соответствуют адресу прописки. Комиссии получают списки от районных акиматов, а те в свою очередь основываются на информации государственной базы данных физических лиц.

– Это официальный сервис, где содержится информация обо всех гражданах страны согласно их ИИН. Человеческий фактор при составлении списков исключен, это процесс автоматический. Поэ­тому участок для голосования будет соответствовать адресу регистрации в городе, указанном на сервисе eGov, – пояснила Бахыт Бектемисова. – Бывает, человек хочет проголосовать на ближайшем участке – там, где он живет, однако забывает, что прописан совсем в другом месте, а может, и в другом городе.

А бывает, что территориальные границы участков или районов изменились. Тогда фамилия голосующего может оказаться на участке тоже недалеко от его дома, но, возможно, не там, где он привык голосовать, а в другом здании.

Если же гражданин обратился на участок для голосования по адресу регистрации, но в списках там не значится, ему придется доказать свое намерение поставить галочку в графе именно здесь выпис­кой из личного кабинета на сервисе электронного правительства. Ну а гости столицы должны взять открепительное удостоверение по месту регистрации в другом городе и предъявить его в Нур-Султане в день референдума.

В столице организовано 353 участка для голосования, 65 из них – при представительствах РК за рубежом, 35 – в местах временного пребывания – это больницы, воинские части, изоляторы и так далее.

Для получения информации по референдуму в Нур-Султане работают 4 сервиса, один из них – Единый контакт-центр iKOMEK 109. Как сообщили в его пресс-службе, с 17 мая 2022 года операторы приняли около 4 тыс. обращений по различным вопросам, относящимся к подготовке и проведению референдума, в среднем – 345 в день. Услуга телефонной консультации будет удобна гражданам, которым сложно «общаться» с электронными информационными ресурсами.

Оператор Единого контакт-цент­ра iKOMEK 109 может предос­тавить информацию об участке для голосования: адрес, номер, здание (школа, театр и так далее), дать контакты территориальной комиссии.

– Если обратившийся не нашел своего имени в списках зарегист­рированных избирателей, то оператор единого контакт-центра объяснит, что делать. Например, проверить свои адресные данные на портале электронного правительства egov.kz в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция. Регистрация населения и снятие с регистрационного учета» либо в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Также рекомендуется проверить срок действия удос­товерения личности. Если оно просрочено, то в списках для голосования вы себя не найдете, – пояснили в сервисе 109.

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