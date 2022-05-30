Общество
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
Серик Кабдулов, Атырауская область

Изменим жизнь к лучшему

В Атырау состоялось заседание Межрегионального штаба по общественной поддержке предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны.

Открывая работу заседания, председатель республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов отметил значимость предстоящего плебисцита для будущего страны.

– Насколько комфортно в Новом Казахстане будет чувствовать себя простой человек? Решение этого вопроса зависит от нас. Призываю к совместному учас­тию в решении важных для страны проблем, – отметил он в своей краткой речи, говоря о важности вносимых в Основной закон изменений.

Председатель штаба общественной поддержки референдума по Атырауской области Гульзада Шакуликова остановилась на проводимой в области информационной работе.

– В ходе встреч с трудовыми коллективами сферы образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, жителями отдаленных сел мы услышали положительные отзывы о предстоящем мероприятии. Нам удалось собрать предложения и мнения, которые будут направлены на повышение благосостояния населения, – сообщила Гульзада Шакуликова.

Принявшие участие в совещании председатели штабов общест­венной поддержки Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской облас­тей рассказали о проделанной работе в своих регионах. Так, например, по словам Табылгали Сапарова в Западно-Казахстанской облас­ти, помимо многочисленных встреч с населением, проводится поквартирный обход жителей, в ходе которого даются разъяснения о предстоящем референдуме.

В Актюбинской области, как проинформировал Султанбек Ташкенбай, стараются не оставить без внимания самые отдаленные населенные пункты.

– Наша область является самой большой по своей территории. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы жители даже самых отдаленных сел были в курсе предстоящих изменений в стране, – отметил он.

Заместитель Атырауского областного объединения профсоюзов Едил Узакбай проинформировал о шагах, предпринимаемых объединением в работе по подготовке к референдуму.

– Не заручившись поддержкой народа, невозможно будет построить Новый Казахстан. Глава государства прекрасно понимает, что референдум по внесению изменений в Конституцию – необходимый шаг для построения доверительных отношений между властью и народом, – подчерк­нул профсоюзный лидер.

В работе совещания приняли участие секретари маслихатов Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, председатели областного и районных советов ветеранов, областного и районных штабов по поддержке референдума, депутаты областного маслихата и члены общественного совета.

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