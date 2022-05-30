Общество Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему 30 мая 2022 г. 1:45 Серик Кабдулов, Атырауская область Изменим жизнь к лучшему В Атырау состоялось заседание Межрегионального штаба по общественной поддержке предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны. Открывая работу заседания, председатель республиканского общественного объединения «Организация ветеранов» Бактыкожа Измухамбетов отметил значимость предстоящего плебисцита для будущего страны. – Насколько комфортно в Новом Казахстане будет чувствовать себя простой человек? Решение этого вопроса зависит от нас. Призываю к совместному участию в решении важных для страны проблем, – отметил он в своей краткой речи, говоря о важности вносимых в Основной закон изменений. Председатель штаба общественной поддержки референдума по Атырауской области Гульзада Шакуликова остановилась на проводимой в области информационной работе. – В ходе встреч с трудовыми коллективами сферы образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, жителями отдаленных сел мы услышали положительные отзывы о предстоящем мероприятии. Нам удалось собрать предложения и мнения, которые будут направлены на повышение благосостояния населения, – сообщила Гульзада Шакуликова. Принявшие участие в совещании председатели штабов общественной поддержки Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской областей рассказали о проделанной работе в своих регионах. Так, например, по словам Табылгали Сапарова в Западно-Казахстанской области, помимо многочисленных встреч с населением, проводится поквартирный обход жителей, в ходе которого даются разъяснения о предстоящем референдуме. В Актюбинской области, как проинформировал Султанбек Ташкенбай, стараются не оставить без внимания самые отдаленные населенные пункты. – Наша область является самой большой по своей территории. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы жители даже самых отдаленных сел были в курсе предстоящих изменений в стране, – отметил он. Заместитель Атырауского областного объединения профсоюзов Едил Узакбай проинформировал о шагах, предпринимаемых объединением в работе по подготовке к референдуму. – Не заручившись поддержкой народа, невозможно будет построить Новый Казахстан. Глава государства прекрасно понимает, что референдум по внесению изменений в Конституцию – необходимый шаг для построения доверительных отношений между властью и народом, – подчеркнул профсоюзный лидер. В работе совещания приняли участие секретари маслихатов Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, председатели областного и районных советов ветеранов, областного и районных штабов по поддержке референдума, депутаты областного маслихата и члены общественного совета.