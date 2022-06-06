Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области

Историческое решение

Свои голоса жители региона отдавали за светлое будущее, где на первом месте значатся такие понятия, как мир, улучшение качества жизни, справедливость и равноправие.

В 7 часов утра повсеместно в регионе распахнули свои двери 492 участка для голосования на республиканском референдуме.

Председатель участка № 80 ­Бауыр­жан Жаксылыков сообщил, что с 10 часов наблюдался большой наплыв. Члены комиссии даже не успевали обслуживать граждан. Параллельно работал представитель центра обслуживания населения, который находил записи о регис­трации граждан в случае, если их не находили в общих списках.

Несмотря на то что волонтеры активно работали, и повсеместно шла разъяснительная кампания, все же находились лица, которые не знали, за что идет голосование. Им давали подробную консультацию у стендов с наглядными информационными материалами. По данным комиссии, таких было немного, примерно 3–4 человека. Они готовы были воспользоваться своим конституционным правом, но не были до конца осведомлены.

Педагог гимназии № 41 Гульмира Аспандияркызы уверена, что референдум не оставил равнодушных.

– Сделать свой выбор, который, считаю, является для нас историческим, должны были все. Ведь от этого зависит наше общее будущее. На мой взгляд, изменения в главном документе страны – это естественный процесс, который возникает по велению времени. Новые условия жизни диктуют свои требования, и корректировки должны отражаться на законодательном уровне.

На участке № 74 процесс голосования шел в размеренном режиме. Всего по участку зарегис­трированы 2 152 человека.

– В составе комиссии представители разных партий. С 5.30 утра мы провели совместную проверку стендов и состояния кабинок и компьютеров, оснащения уголка для лиц с инвалидностью, удостоверились в том, что сейф с бюллетенями закрыт. Поставили пломбы на три урны, две из которых переносные. Как только мы открылись, люди сразу стали идти большими группами. Мы даже не ожидали такого. Но это, безусловно, не может не радовать, – сказала председатель участка № 74 Гульнара Раптаева.

Некоторые граждане интересовались, почему вместо бюллетеня с двумя окошками не предложили развернутую анкету, в которой бы указали все основные поправки, ведь какие-то, возможно, кому-то нравятся, а какие-то приходятся не по душе.

Между тем, по словам наблюдателя Айши Акжигиткызы, нарушений не зафиксировано, все проходило согласно букве закона.

Известный художник, заслуженный деятель искусств РК Мухамет-Умар Паншаев считает, что изменения в Конституцию необходимы и закономерны, ведь время не стоит на месте, а вместе с ним меняются реалии, именно поэтому озвученные Главой государства инициативы своевременны и актуальны. Он уверен, что все поправки, вынесенные на референдум, направлены на улучшение жизни народа.

По мнению заместителя председателя Таразского городского совета ветеранов Куляш Абдикешовой, Новому Казахстану требуются новые законы. Референдум является важнейшим ­политическим событием для всей страны.

В свою очередь популярный казахстанский вокалист Райым Уайыс сказал, что каждый граж­данин несет ответственность за завтрашний день.

– Мы не должны упускать возможность сделать свой выбор, – поделился артист. – Изменения в Основной Закон Казахстана – залог его дальнейшего успешного развития. Я голосовал за то, чтобы главный документ республики был справедливым, давал возможность людям развиваться, строить свое будущее. Хочется, чтобы подрастающее поколение жило именно в таком государстве.