Общество
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Елена Левкович

Шаг за шагом к модернизации

С призывом принять участие в референдуме к народу вновь обратились эксперты на брифинге в СЦК.

Говоря о грядущей трансформации Основного закона, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева доктор юридических наук, профессор Еркин Онгарбаев обозначил основные изменения. Это, как известно, создание, а вернее, восстановление Конституционного суда, куда теперь граждане могут обращаться напрямую (и это очень важный момент), если считают, что определенные НПА противоречат Конституции; повышение роли уполномоченного по правам человека (обозначение этой роли отдельной статьей, в которой будут прописаны правовой статус и другие полномочия омбудсмена), чья деятельность направлена на воспрепятствование нарушению прав человека либо их восстанавление.

– Таких нововведенний дос­таточно много, а потому я не согласен с отдельными граж­данами, утверждающими, что это «косметические» изменения, надо было предпринимать более революцион­ные меры. Думаю, что именно так, шаг за шагом, мы и будем реализовывать политическую модернизацию, демократизировать наше общество. Считаю, что 5 июня мы все обязаны прийти на референдум, поддержать конституционные изменения – они являются началом деятельности Второй республики, – отметил спикер.

Профессор уверен: наше население поддерживает идеи, заложенные в изменения и дополнения в Конституцию. Очень хорошо восприняты обществом, например, предложения передачи Президентом своих полномочий Парламенту, Правительству, маслихатам. Значимыми для народа оказались и поправки в избирательной системе.

– В свое время у нас была мажоритарная система по одномандатным округам, потом реализовали пропорциональную – избрание по партийным спискам. Сейчас же мы приходим к такому балансу: 70% будут избираться по пропорциональной системе, 30% – по мажоритарной. В отношении маслихатов это будет 50 на 50, на уровне районных – 100% по одномандатным округам. Такой формат – ответ на призыв общества, чтобы в Парламенте были узнаваемые лица, которые могли бы выдвигать свои кандидатуры самостоятельно и представлять интересы народа в различных выборных органах власти. Элементы такого конкурс­ного избрания реализуются и в отношении акимов областей, городов респуб­ликанского значения и столицы, – разъяснил Еркин Онгарбаев.

Рассказал правовед и о возрастающей роли Сената: теперь по многим высшим должностным лицам Президент будет согласовывать кандидатуры именно с верхней палатой Парламента. В частности, речь идет о председателях Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты.

Возрастет также роль Правительства: в чрезвычайных ситуациях, когда будет стоять вопрос об угрозе жизни населения или безопасности конституционного устройства нашей страны, Правительство может выступить инициатором законопроектов, которые немедленно должны быть рассмотрены в Парламенте. В противном случае у Правительства будет возможность издавать нормативные акты, имеющие силу закона.

– Я хотел бы, как гражданин страны, высказать свое понимание этих процессов. На мой взгляд, самое главное, и об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, – это идея справедливого общества. Идеи Нового Казахстана и Второй республики постепенно завоевывают понимание со стороны общества. Почему? Потому что за 30 лет нашего развития мы добились определенного успеха, укрепилась наша независимость, но в то же время общество стало задаваться вопросами, упирающимися в определенные «болезни» – непотизм, коррупцию. Сейчас Президент говорит о том, что пора приступать к политическим реформам, политической модернизации ради реализации демократических основ в нашем казахстанском обществе. И его слова не расходятся с делом. Яркий пример – выход Главы государства из партии, для того чтобы обеспечить среди них конкурентоспособность. К тому же снижен пороговый балл, минимизированы различные ограничения – все это способствует регистрации новых партий. В связи с этим конкурентное поле сейчас открыто, и, думаю, что в результате политической конкуренции наше общество станет более справедливым, – считает Еркин Онгарбаев.

Со своей стороны Алуа Жолдыбалина, заместитель директора КИСИ при Президенте РК, отметила, что «референдум, то есть изменения в Конституцию – это исторические изменения».

– Это масштабная политическая реформа и в правовой, и в социально-экономической сферах. С 2019 года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется концепция «слышащего государства». В соответствии с этим мы должны учитывать общественное мнение, воспринимать пожелания населения и на их основе выносить решения, – высказалась эксперт.

Популярное

Все
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Жизнь, наполненная музыкой
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Майнишь дешево – плати дороже
ОСМС: мифы и реальность
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Игры для разума
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков
Взрослым – мыслить здраво, детям – учиться плавать
Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
Поддержка со стороны молодежи
Обсудили международный опыт
Идти вперед, а не назад
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Общество
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Общество
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполня…
Общество
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушев…
Общество
ОСМС: мифы и реальность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]