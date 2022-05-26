Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации

Шаг за шагом к модернизации

С призывом принять участие в референдуме к народу вновь обратились эксперты на брифинге в СЦК.

Говоря о грядущей трансформации Основного закона, проректор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева доктор юридических наук, профессор Еркин Онгарбаев обозначил основные изменения. Это, как известно, создание, а вернее, восстановление Конституционного суда, куда теперь граждане могут обращаться напрямую (и это очень важный момент), если считают, что определенные НПА противоречат Конституции; повышение роли уполномоченного по правам человека (обозначение этой роли отдельной статьей, в которой будут прописаны правовой статус и другие полномочия омбудсмена), чья деятельность направлена на воспрепятствование нарушению прав человека либо их восстанавление.

– Таких нововведенний дос­таточно много, а потому я не согласен с отдельными граж­данами, утверждающими, что это «косметические» изменения, надо было предпринимать более революцион­ные меры. Думаю, что именно так, шаг за шагом, мы и будем реализовывать политическую модернизацию, демократизировать наше общество. Считаю, что 5 июня мы все обязаны прийти на референдум, поддержать конституционные изменения – они являются началом деятельности Второй республики, – отметил спикер.

Профессор уверен: наше население поддерживает идеи, заложенные в изменения и дополнения в Конституцию. Очень хорошо восприняты обществом, например, предложения передачи Президентом своих полномочий Парламенту, Правительству, маслихатам. Значимыми для народа оказались и поправки в избирательной системе.

– В свое время у нас была мажоритарная система по одномандатным округам, потом реализовали пропорциональную – избрание по партийным спискам. Сейчас же мы приходим к такому балансу: 70% будут избираться по пропорциональной системе, 30% – по мажоритарной. В отношении маслихатов это будет 50 на 50, на уровне районных – 100% по одномандатным округам. Такой формат – ответ на призыв общества, чтобы в Парламенте были узнаваемые лица, которые могли бы выдвигать свои кандидатуры самостоятельно и представлять интересы народа в различных выборных органах власти. Элементы такого конкурс­ного избрания реализуются и в отношении акимов областей, городов респуб­ликанского значения и столицы, – разъяснил Еркин Онгарбаев.

Рассказал правовед и о возрастающей роли Сената: теперь по многим высшим должностным лицам Президент будет согласовывать кандидатуры именно с верхней палатой Парламента. В частности, речь идет о председателях Конституционного суда, Высшей аудиторской палаты.

Возрастет также роль Правительства: в чрезвычайных ситуациях, когда будет стоять вопрос об угрозе жизни населения или безопасности конституционного устройства нашей страны, Правительство может выступить инициатором законопроектов, которые немедленно должны быть рассмотрены в Парламенте. В противном случае у Правительства будет возможность издавать нормативные акты, имеющие силу закона.

– Я хотел бы, как гражданин страны, высказать свое понимание этих процессов. На мой взгляд, самое главное, и об этом сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, – это идея справедливого общества. Идеи Нового Казахстана и Второй республики постепенно завоевывают понимание со стороны общества. Почему? Потому что за 30 лет нашего развития мы добились определенного успеха, укрепилась наша независимость, но в то же время общество стало задаваться вопросами, упирающимися в определенные «болезни» – непотизм, коррупцию. Сейчас Президент говорит о том, что пора приступать к политическим реформам, политической модернизации ради реализации демократических основ в нашем казахстанском обществе. И его слова не расходятся с делом. Яркий пример – выход Главы государства из партии, для того чтобы обеспечить среди них конкурентоспособность. К тому же снижен пороговый балл, минимизированы различные ограничения – все это способствует регистрации новых партий. В связи с этим конкурентное поле сейчас открыто, и, думаю, что в результате политической конкуренции наше общество станет более справедливым, – считает Еркин Онгарбаев.

Со своей стороны Алуа Жолдыбалина, заместитель директора КИСИ при Президенте РК, отметила, что «референдум, то есть изменения в Конституцию – это исторические изменения».

– Это масштабная политическая реформа и в правовой, и в социально-экономической сферах. С 2019 года по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева реализуется концепция «слышащего государства». В соответствии с этим мы должны учитывать общественное мнение, воспринимать пожелания населения и на их основе выносить решения, – высказалась эксперт.