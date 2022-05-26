Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями

Встречи с международными наблюдателями

В Центральной комиссии референдума (ЦКР) состоялись встречи с международными наблюдателями миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Председатель ЦКР Нурлан Абдиров встретился с главой Миссии БДИПЧ ОБСЕ по оценке референдума Тамашем Месеричем. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ЦКР Константин Петров, секретарь ЦКР Мухтар Ерман, члены ЦКР Анастасия Щегорцова, Асылбек Смагулов, представители Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Нурлан Абдиров поприветствовал членов миссии и кратко ознакомил их с основными этапами подготовки и проведения референдума. В свою очередь Тамаш Месерич поблагодарил казахстанскую сторону за прием и представил своих коллег.

Стороны договорились об активном взаимодействии в течение всего периода наблюдения за референдумом.

Во второй половине дня в онлайн-формате состоялась встреча членов Центральной комиссии референдума с группой наблюдателей от МПА СНГ. Председатель ЦКР ознакомил наблюдателей с основными этапами текущей кампании по референдуму.

В свою очередь генеральный секретарь – руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий поблагодарил ЦКР за организацию и проведение встречи. Представители МПА СНГ, пользуясь предоставленной возможностью, задали различные вопросы о подготовке и проведении всенародного голосования.

В завершение встречи стороны пожелали взаимных успехов в работе по организации и проведению референдума и наблюдению за ним.