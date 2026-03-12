Референдум-2026: информационный штаб независимых наблюдателей запустили в Казахстане

148
Дана Аменова
специальный корреспондент

15 марта там планируют показывать «живую карту голосования»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

13 марта в Алматы на площадке Центра общественных коммуникаций состоится второй брифинг Информационного штаба независимых наблюдателей, посвящённый подготовке к работе в день республиканского референдума 15 марта, сообщает Kazpravda.kz 

Во время встречи представители штаба расскажут, как будет выстроена система оперативного мониторинга и информирования общества в день голосования.

Планируется серия прямых включений из разных городов и регионов страны, где работают независимые наблюдатели  юристы, преподаватели, студенты, общественные активисты и просто неравнодушные граждане. Для многих из них это будет первый опыт участия в наблюдении.

В течение дня 15 марта штаб планирует показывать «живую карту голосования»  включения с участков из разных уголков страны. Это будут не только официальные сводки, но и репортажи с мест события, встречи с интересными избирателями, необычные локации.

Участники брифинга также расскажут о взаимодействии штаба с региональными координаторами, о формате работы в день голосования и о том, где СМИ и граждане смогут следить за обновлениями, прямыми включениями и аналитикой в режиме реального времени.

#наблюдатели #Алматы #запуск #штаб

