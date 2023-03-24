Регионального наркокурьера задержали в Семее

Мужчина поставлял A-PVP в Экибастуз, Аксу и Семей.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП Семея совместно со спецподразделением Нацгвардии на посту "Иртыш" задержали 31-летнего жителя Павлодара, подозреваемого в поставке психотропных веществ в Экибастуз, Аксу и Семей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.

В ходе обыска машины в тайнике под бардачком было обнаружено 67 термоусадок, в которых имелись полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является аналогом психотропного вещества A-PVP общим весом 31,36 гр.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержанный водворен в ИВС города Семей.