Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов на заседании ведомства рассказал о явке граждан на внеочередных президентских выборах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Шафхат Утемисов сообщил, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

- по области Абай – 25,64%

- по Акмолинской области – 21,21 %

- по Актюбинской области – 26,66%

- по Алматинской области – 20,12%

- по Атырауской области – 25,03%

- по Западно-Казахстанской области – 20,86%

- по Жамбылской области – 23,27%

- по области Жетісу – 25,58%

- по Карагандинской области – 32,27%

- по Костанайской области – 26,97%

- по Кызылординской области – 29,41%

- по Мангистауской области – 25,20%

- по Павлодарской области – 27,90%

- по Северо-Казахстанской области – 27,33%

- по Туркестанский области – 27,03%

- по области Ұлытау – 27,81%

- по Восточно-Казахстанской области – 23,17%

- по городу Астане – 13,73%

- по городу Алматы – 8,42%

- по городу Шымкенту – 30,92%

В целом, по данным на 10:00 по времени Астаны, проголосовали 2 792 962 гражданина Казахстана.