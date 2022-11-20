Регионы-лидеры по голосованию на выборах назвали в ЦИК

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов на заседании ведомства рассказал о явке граждан на внеочередных президентских выборах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Шафхат Утемисов сообщил, что согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 10:05 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай – 25,64%
- по Акмолинской области – 21,21 %
- по Актюбинской области – 26,66%
- по Алматинской области – 20,12%
- по Атырауской области – 25,03%
- по Западно-Казахстанской области – 20,86%
- по Жамбылской области – 23,27%
- по области Жетісу – 25,58%
- по Карагандинской области – 32,27%
- по Костанайской области – 26,97%
- по Кызылординской области – 29,41%
- по Мангистауской области – 25,20%
- по Павлодарской области – 27,90%
- по Северо-Казахстанской области – 27,33%
- по Туркестанский области – 27,03%
- по области Ұлытау – 27,81%
- по Восточно-Казахстанской области – 23,17%
- по городу Астане – 13,73%
- по городу Алматы – 8,42%
- по городу Шымкенту – 30,92%
В целом, по данным на 10:00 по времени Астаны, проголосовали 2 792 962 гражданина Казахстана.