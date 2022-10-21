Регионы с высоким уровнем травматизма на рабочих местах назвали в Минтруда

Председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК перечислил причины травматизма на рабочем месте в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Толеген Оспанкулов отметил, что с начала года на предприятиях страны пострадало 999 человек. По его словам, это на 5,8 % ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Погибло 134 человека.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям явились: грубая неосторожность самих пострадавших, неудовлетворительная организация производства и работ, нарушение правил безопасности и охраны труда, нарушение ПДД.

«Высокий уровень травматизма, как и раньше, сохраняется в промышленных регионах страны - это Караганда, Восточно-Казахстанская область, Костанайская область, Актобе, Павлодарская область и Алматы. В разрезе отраслей экономик наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса и строительной отрасли», - резюмировал спикер.