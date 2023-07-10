Названы регионы-антилидеры по выбросам в атмосферу

Больше всего выбросов в атмосферу приходится на Павлодарскую область.

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В 2022 году объем выбросов от всех стационарных источников загрязнения в Казахстане уменьшился на 3,8%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 2022 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составили 2 314,7 тысячи тонн, что на 3,8% меньше, чем в 2021 году.

Так, в прошлом году предприятия республики уловили и обезвредили 93,4% загрязняющих веществ из общего количества. 79,6% выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ составили газообразные и жидкие вещества, 20,4% – твердые.

По данным органов статистики, больше всего выбросов в атмосферу приходится на Павлодарскую область (724,1 тысячи тонн), далее идут Карагандинская (469 тысяч тонн) и Актюбинская (136,5 тысячи тонн) области.

Основным источником загрязнений стала промышленность, а именно сфера снабжения электроэнергией, газом, паром и горячей водой – 39% выбросов, далее обрабатывающая промышленность – 32%, горнодобывающая промышленность – 15%. На транспорт и складирование приходится 5% от общего объема выбросов.