Рекомендации пульмонолога: как уберечься от инфекции и пневмонии

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Главный внештатный пульмонолог, доктор медицинских наук МЗ РК Наталья Латыпова рассказала об особенностях циркуляции вирусов, вызывающих заболевания дыхательных путей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

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В этом году в Казахстане, как и в других странах, отмечается рост пневмонии. По словам доктора, это связано с общей мировой тенденцией, заходом микроплазменной инфекции. К примеру, в Китае более 80% пневмонии на их территории были связаны с микоплазмозом.

«Верхние дыхательные пути могут поражаться в виде ларингитов,  фарингитов, ринитов, синуситов. Особенности клиники:  надсадный малопродуктивный кашель, практически без мокроты или с минимальным количеством мокроты,  который может протекать в виде приступов. Приступы  зачастую сопровождаются болями за грудиной, бывает до усталости мышц и до боли в животе.  Кашель может протекать одну-две недели, как обычные инфекции, а может протекать волнообразно на протяжении одного, двух месяцев», - говорит Латыпова. 

Внештатный пульмонолог рекомендует соблюдать всем известные меры профилактики, надевать маску в местах скопления людей, проводить санацию верхних дыхательных путей, мыть руки и проветривать помещения. И при первых симптомах заболевания дыхательных путей, незамедлительно  обращаться в поликлинику.

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