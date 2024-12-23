Рекомендации пульмонолога: как уберечься от инфекции и пневмонии

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В этом году в Казахстане, как и в других странах, отмечается рост пневмонии. По словам доктора, это связано с общей мировой тенденцией, заходом микроплазменной инфекции. К примеру, в Китае более 80% пневмонии на их территории были связаны с микоплазмозом.

«Верхние дыхательные пути могут поражаться в виде ларингитов, фарингитов, ринитов, синуситов. Особенности клиники: надсадный малопродуктивный кашель, практически без мокроты или с минимальным количеством мокроты, который может протекать в виде приступов. Приступы зачастую сопровождаются болями за грудиной, бывает до усталости мышц и до боли в животе. Кашель может протекать одну-две недели, как обычные инфекции, а может протекать волнообразно на протяжении одного, двух месяцев», - говорит Латыпова.

Внештатный пульмонолог рекомендует соблюдать всем известные меры профилактики, надевать маску в местах скопления людей, проводить санацию верхних дыхательных путей, мыть руки и проветривать помещения. И при первых симптомах заболевания дыхательных путей, незамедлительно обращаться в поликлинику.