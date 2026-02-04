В районе определено свыше десяти промпредприятий, коллективы или владельцы которых выразили готовность преобразовать их в малые промышленные парки. Дело в том, что ряд объектов из-за высокой степени изношенности основных фондов или устаревших технологий не в состоянии самостоятельно провести модернизацию, но при этом обладает важным ресурсом – производственными площадями с подведенными к ним инженерными коммуникациями.

Подготовка к созданию будущих малых промышленных зон проводится на базе еще действующих и ранее успешно работавших предприятий. Формат этих локальных зон или индустриальных парков предусматривает создание современных производственных пространств для размещения сразу нескольких субъектов малого и среднего бизнеса. Такой подход позволяет вовлечь в хозяйственный оборот ранее неиспользуемые цеха или складские помещения.

Для активизации проводимых работ и повышения привлекательности в качестве первых пилотных площадок были отобраны объекты с высоким промышленным потенциалом и выгодным расположением. Среди них крупный по объемам выпуска продукции завод «Темирбетон-1», специализировавшийся на производстве строительного бетона и железобетонных изделий, завод дорожных знаков, а также ТОО «Нуралем Алматы», на территории которого ранее находился Алматинский мясокомбинат.

При поддержке акимата предприниматели готовят пакет документов для получения льготного финансирования через АО «Almaty Finance». Средства планируется направить на реновацию зданий, обновление инженерной инфраструктуры и запуск новых производств.

Планируемая площадь малых промышленных парков составит от 5 тыс. до 10 тыс. кв. м. После получения финансирования и завершения всех разрешительных процедур начнутся строительно-монтажные работы по обустройству современных, безопасных и экологичных производственных площадок.