Рэпера P.Diddy арестовали в Нью-Йорке

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В суде пока не раскрыли, по каким пунктам ему предъявили обвинения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали в Нью-Йорке, сообщил CNN его адвокат Марк Агнифило.

«Мы разочарованы решением прокуратуры, по нашему мнению, несправедливыми обвинениями против Комбса», — сказал он.

Рэпера задержали в отеле Park Hyatt на Манхэттене, сообщил источник телеканала. По словам адвоката, Комбс сотрудничал со следствием и приехал в Нью-Йорк в ожидании обвинения. Артист не признает вину и считает обвинения сфабрикованными.

С ноября 2023 года Комбс получил 10 исков, в девяти из которых его прямо обвиняли в сексуальном насилии. Наиболее резонансным стало обвинение от бывшей девушки артиста - певицы Кассандры Вентуры. По ее словам, Комбс издевался над ней более десяти лет и познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ».

Представители P. Diddy назвали обвинения «оскорбительными и возмутительными» и обвинили девушку в шантаже. Вентура отозвала иск через сутки, объяснив, что они решили вопрос «мирным путем».