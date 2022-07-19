Как будут решать вопрос с сайгаками в Казахстане после критики Президента

Как планируется решать вопрос регулирования популяции сайгаков в Казахстане, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"После критики Президента еще раз собрались со всеми заинтересованными госоганами, ассоциациями, учеными и обсудили вопросы регулирования популяции сайгаков. Мы пришли к выводу, что нужно более углубленно провести работы, научные исследования, посмотреть пути миграции, ареал обитания, кормовую базу", – сообщил министр.

Он отметил, что в случае нехватки воды и кормов животные станут менее защищенными перед болезнями и хищниками.

"Численность популяции не будет постоянно расти, есть определенный предел, после которого у них возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопои. В итоге животное ослабевает и становится уязвимым к болезням и угрозам со стороны хищников, например, тех же волков. Будем смотреть и все вопросы обсуждать. В итоге придем, я думаю, к правильному решению. Пока решение по регулированию численности сайгаков не принято", – дополнил Брекешев.

По его словам, специальные научные исследования могут затянуться на год или два.

"До получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество популяции сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по регулированию и использованию принято не будет", – заключил спикер.

Напомним, затронув тему экологии на расширенном заседании Правительства 14 июля, Президент РК напомнил, что кабинет министров уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.



"Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена, она забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идёт о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается прежде всего профильного министерства, но также и других. Что касается профильного – объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент задался вопросом, зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?

"Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом нашего менталитета. Действительно, сайгаки являются для казахов священными животными. Министерством внесено предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал Президент.