Фото из открытых источников
Общество
Как будут решать вопрос с сайгаками в Казахстане после критики Президента
Елисеева Екатерина
корреспондент

Как планируется решать вопрос регулирования популяции сайгаков в Казахстане, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"После критики Президента еще раз собрались со всеми заинтересованными госоганами, ассоциациями, учеными и обсудили вопросы регулирования популяции сайгаков. Мы пришли к выводу, что нужно более углубленно провести работы, научные исследования, посмотреть пути миграции, ареал обитания, кормовую базу", – сообщил министр.

Он отметил, что в случае нехватки воды и кормов животные станут менее защищенными перед болезнями и хищниками.

"Численность популяции не будет постоянно расти, есть определенный предел, после которого у них возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопои. В итоге животное ослабевает и становится уязвимым к болезням и угрозам со стороны хищников, например, тех же волков. Будем смотреть и все вопросы обсуждать. В итоге придем, я думаю, к правильному решению. Пока решение по регулированию численности сайгаков не принято", – дополнил Брекешев. 

По его словам, специальные научные исследования могут затянуться на год или два.

"До получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество популяции сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по регулированию и использованию принято не будет", – заключил спикер. 

Напомним, затронув тему экологии на расширенном заседании Правительства 14 июля, Президент РК напомнил, что кабинет министров уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией.

"Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена, она забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идёт о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьезными последствиями для исполнителей. Это касается прежде всего профильного министерства, но также и других. Что касается профильного – объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент задался вопросом, зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?

"Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом нашего менталитета. Действительно, сайгаки являются для казахов священными животными. Министерством внесено предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал Президент.

Популярное

Все
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Украли то, не знаем что
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Ученые бьют тревогу по поводу ухудшения состояния лесов на Рудном Алтае
"Пьяная" дорожная разметка в Атырауской области рассмешила Казнет (видео)
Мировой океан нуждается в спасении, считают эксперты
В Восточном Казахстане санитарные службы изъяли десятки образцов продуктов, опасных для здоровья
К вопросу о регистрации политических партий
Что посеешь?
Здесь готовят инженеров
Время «сверить часы»
Европа снова горит из-за аномальной жары
Наши сильны в географии
Лучше пять раз повторить, чем один в воде ловить
Обнаружено и изъято
Жизнь без гражданства
Получи профессию бесплатно
Родители, будьте внимательны!
На несколько барымтачей меньше
В пользу государства
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
Сто секунд до катастрофы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Аким ВКО озвучил свою заработную плату
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного конфликта в Украине до зимы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда

Читайте также

Общество
13,5 миллиона тенге присвоила бухгалтер компании в Усть-Кам…
Общество
Верховный суд РК оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Общество
Глава Минэкологии решил не идти в отпуск после критики Тока…
Политика , Общество
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментиро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]