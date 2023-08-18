Решение "туалетного" вопроса предложили в Алматы

Общественные туалеты стали настоящей головной болью для многих жителей и гостей Алматы. Они нередко сталкиваются с неудовлетворительным состоянием клозетов, а кто-то и вовсе не может попасть в них из-за закрытых дверей, сообщает Kazpravda.kz .

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Напомним, в конце 2021 года городские власти в центре Алматы установили 20 бесплатных общественных туалетов, стоимость которых составила 178 миллионов тенге, а в следующем году их передали в доверительное управление частным компаниям. Долгое время их не могли сдать в эксплуатацию, но даже после этого туалеты по всему городу были закрыты для жителей.

На недавнем брифинге в Службе центральных коммуникаций аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, что общественные туалеты в городе не работали, потому что были построены некачественно, попутно высказав претензии в адрес частных компаний, которые взяли их в управление.

«В июле прошлого года мы отдавали их частным компаниям, чтобы они попробовали управлять, но компания хотела совместить обслуживание со своим рекламным бизнесом. По взаимному соглашению сторон мы соглашение разорвали, все было некачественно построено – трубы замерзли и так далее. С апреля этого года я передал их на баланс районных акимов города, выделил необходимые средства», - сказал Досаев.

Он добавил, что туалеты работают, но нужно провести модернизацию - поставить сушилки для рук, мыло, своевременно проводить уборку, нанять персонал.

Сейчас на балансе районных акиматов Алматы числится 20 санитарно-гигиенических узлов, однако нет никакой гарантии их бесперебойной работы в ближайшем будущем.

Решить наболевшую ситуацию с туалетами в Алматы предложили в организации людей с особыми потребностями. В учебно-производственном и медицинском центре инвалидов «САУАП» изучили ситуацию и международный опыт и пришли к выводу, что дело в модели функционирования туалетов. Никто не может гарантировать чистоту и безопасность в отдельно стоящих помещениях с бесплатным входом.

«По причине нерентабельности уборка в общественных туалетах делается не так часто, как хотелось бы. Там также нет охраны, что не исключает возможности привлекательности этих мест для людей с наркотической зависимостью, без определенного места жительства, вандалов и других. Кроме того, в холодное время года посещение таких туалетов далеко от комфорта», - объясняет исполнительный директор «САУАП» Руслан Сапаргали.

Так, в организации предлагают модель, предусматривающую работу общественного туалета как части кофейного павильона, владельцы которого будут заинтересованы в обеспечении безопасности и чистоты в уборных комнатах.

По словам Руслана Сапаргали, у общественников готов проект, соответствующий мировым стандартам, и они уже нашли инвестора для его реализации, который возьмет на себя полное финансирование. Проект может обеспечить работой до 50 человек, в том числе с особыми потребностями, и органично вписаться в архитектурный облик города.

В настоящее время общественники обратились со своим предложением об обустройстве городского туалетного хозяйства к акимату Алматы.