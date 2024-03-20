Республиканский шахматный турнир SENATOPEN пройдет под эгидой Сената

Маулен Ашимбаев обсудил вопросы развития шахмат в стране и перспективы проведения международных турниров с вице-президентом казахстанской федерации шахмат Александром Бабенко

Фото: Н.Байбулин

Спикеру Сената рассказали о реализации Комплексного плана развития шахмат в Казахстане на 2023-2027 годы. Важным событием стало проведение в Астане матча за звание чемпиона мира по шахматам и Континентального чемпионата Азии, в котором приняло участие 126 участников из 18 стран.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам повышения квалификации педагогов и привлечения тренеров для подготовки спортсменов национальной сборной, формату обучения, открытию шахматных клубов и другим актуальным вопросам.

Кроме того, Александр Бабенко выразил признательность Маулену Ашимбаеву за поддержку и популяризацию шахмат в стране.

В свою очередь, Маулен Ашимбаев отметил значимость проведения международных турниров, которые вносят существенный вклад в развитие данного вида спорта и способствуют совершенствованию мастерства его участников. Он также подчеркнул, что Сенат намерен и дальше оказывать поддержку в развитии шахматного движения в нашей стране и деятельности Федерации шахмат Казахстана.

Также были обсуждены вопросы предстоящего шахматного турнира «SenatOpen» для общественников, журналистов, депутатов Парламента и маслихатов под эгидой Сената.

Отметим, что на сегодняшний день в стране более 200 тысяч человек занимаются шахматами. В семи регионах страны запущены пилотные проекты по обучению игре, которые охватывают 42 школы и 1 000 школьников.