Республиканский центр орфанных заболеваний открылся в Астане

Здравоохранение
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Центр будет играть ключевую роль в координации усилий по диагностике и лечению редких заболеваний на национальном уровне, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

На базе корпоративного фонда «University Medical Center» начал работу республиканский Центр орфанных заболеваний (РЦОЗ).

РЦОЗ станет координационным центром для диагностики, лечения и оценки долгосрочных результатов терапии редких заболеваний. Основная цель центра – улучшение медицинской помощи и качества жизни пациентов с редкими болезнями.

«Создание РЦОЗ позволит устранить фрагментарный подход к диагностике и лечению орфанных заболеваний и обеспечить скоординированные усилия медицинского сообщества по улучшению доступности высокоспециализированной помощи, поиску эффективных методов лечения и разработке систем диагностики», - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В последние годы наблюдается положительная динамика по ранней диагностике наследственных заболеваний. Сегодня на учете состоит всего 12 948 детей с орфанными заболеваниями, из них заболевания центральной и периферической нервной системы – 7239 случаев.

По мере развития медицинской науки, появления новых знаний по этиологии и патогенезу заболеваний для пациентов с орфанными заболеваниями разрабатываются новые лекарственные средства, новые технологии, внедряются более эффективные виды скринингов и диагностики в целом.

РЦОЗ будет играть ключевую роль в координации усилий по диагностике и лечению редких заболеваний на национальном уровне, обеспечивая пациентам доступ к новейшим методам лечения и поддержке. Открытие центра станет важным шагом в интеграции системного подхода к решению проблем орфанных заболеваний и улучшению качества жизни пациентов в Казахстане.

#здравоохранение #медицина #Республиканский центр орфанных заболеваний

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