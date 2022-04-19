Республиканскую трассу закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД

Одну из трасс закроют в Алматинской области из-за строительства БАКАД, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В настоящее время в области реализуется проект «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога». Отметим, что трасса будет проходить по территории трех районов Алматинской области – Карасайского, Илийского и Талгарского. Протяженность автомобильной дороги вокруг Алматы – 66 километров по I технической категории с шестиполосным движением. Интенсивность движения транспорта составит до 38 тысяч автомобилей в сутки.

Наряду со строительством автодороги предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад.

БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта и улучшить экологическую обстановку. По расчетам специалистов, объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%.

«По проекту планируется закрыть автодорогу республиканского значения Алматы – Шамалган – Узынагаш на 23 км для строительства кольцевой автомобильной дороги на пересечении поселков Кыргауылды и Райымбек и автодороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога». В результате, подъезд к Алматы по Алматы – Шамалган – Узынагаш будет затруднен, так как объездные дороги будут проходить по узким улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, также улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек.

Данные ограничения будут со 2 мая по сентябрь этого года предварительно. В связи с чем просим Вас отнестись с пониманием к данной ситуации и заблаговременно планировать маршруты движения», – отметил начальник управления административной полиции ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. В его реализации примут участие ведущие мировые компании. Завершение БАКАД даст импульс экономики области – будет привлечено около 300 млрд тенге инвестиций. Это даст мультипликативный эффект для малого и среднего бизнеса за счет развития придорожного сервиса, транспортно-логистических терминалов вдоль него, а также улучшения доступа к рынкам для промышленных предприятий.