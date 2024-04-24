Почти 40% асфальтобетонных заводов не готовы к дорожно-строительному сезону в Казахстане

О текущей ситуации рассказали в КаздорНИИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: пресс-служба Минтранспорта

По данным ведомства, на исправление ситуации предприятиям дано 20 дней, по истечении которых будет поставлен вопрос об отзыве сертификатов соответствия.

Как отметили в министерстве, качество строительства дорог во многом зависит от качества используемых при строительстве дорог материалов. В связи с этим Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт при поддержке комитета автомобильных дорог Минтранспорта РК инициировал предсезонную инспекцию асфальтобетонных заводов Казахстана.

Перед проверкой была собрана статистика о сфере производства асфальтобетонных смесей в республике: типы заводов, мощности, характеристики оснащенности. Были оценены те детали, которые влияют на итоговое качество смеси.

На сегодня инспекция установила, что к новому дорожному сезону не готово 91 предприятие или 38% от общего количества асфальтобетонных заводов в стране (239). Часть из этого большого числа участвует в крупных дорожных проектах.

«У них не имеется актуальной поверки или калибровки дозаторов и термометров, отсутствуют сертификаты соответствия, сита сбитые и не подвергались замене с момента приобретения. Обнаружены и старые заводы без автоматической дозации материалов, где все компоненты вносятся «на глаз». Это недопустимо. Такие недочеты сильно влияют на качество сырья и конечного продукта - наших дорог», - прокомментировал руководитель Управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев.

К слову, соответствие продукции принятым в стране стандартам на выходе должно подтверждаться заключением лаборантов. Однако только 81 (34%) завод из обследованных имеет собственную лабораторию.

Инспекция проводится со 2 апреля специалистами КаздорНИИ при участии АО «КазАвтоЖол» и НЦКДА. К настоящему моменту осталось проверить АБЗ в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

91 заводу, где уже выявлены недостатки, дано 20 дней на исправление ситуации. В случае, если требование будет проигнорировано, КАД МТ РК инициирует отзыв выданных предприятиям сертификатов соответствия продукции.

В министерстве добавили, что соответствующее решение закреплено протокольным соглашением между комитетом автомобильных дорог и Комитетом технического регулирования и метрологии (КТРМ) МТИ РК.