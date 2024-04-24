Казахстан возобновляет авиарейсы в Прагу
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Рейсы будут выполняться по средам и субботам
Комитет гражданской авиации сообщил о возобновлении авиакомпанией SCAT авиасообщения в Чешскую Республику, передает Kazpravda.kz.
"С 22 мая авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии по маршруту Астана – Прага. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров", - проинформировали в КГА.
Ожидается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами, добавили в пресс-службе.