Казахстан возобновляет авиарейсы в Прагу

Комитет гражданской авиации сообщил о возобновлении авиакомпанией SCAT авиасообщения в Чешскую Республику, передает Kazpravda.kz.

"С 22 мая авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии по маршруту Астана – Прага. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров", - проинформировали в КГА.