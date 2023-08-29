Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК

Экономика, Здравоохранение
126

По словам министра финансов, выявлено много случаев приписок. Не получавших лечение людей указывают как получивших.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане планируется провести ревизию средств Фонда социального медицинского страхования. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сейчас мы работаем вместе с фондом социального медицинского страхования и министерством здравоохранения, а также с министерством труда и социальной защиты населения. Оказывается, много случаев приписок. Человека, не получившего лечение, указывают как получившего. Также в последнее время увеличилось количество консультаций. Ранее объем консультаций не превышал 10 млрд тенге, сейчас он превышает 170 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Глава минфина также добавил, что количество получателей социальной помощи растет с каждым годом.

«У нас количество контингента растет из года в год. Сейчас число пенсионеров достигает 2,4 млн человек. Ежегодно прибавляется 80-90 тысяч человек. Также растет число людей, получающих пособия. Сейчас их 1,1 млн человек. Мы сделаем ревизию. Наша главная цель - эффективно использовать каждую монету», - заявил министр.

#Минфин #фонд #Жамаубаев #ФСМС #медстрахование #ревизия #средства

Популярное

Все
В такой тесноте и заразиться недолго
Лидер прежний – «Ордабасы»
О качестве урожая на законодательном поле
Каждый пятый казахстанец зависим от азартных игр
Инициативы особого значения
Энергетики вернули деньги по решению суда
Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве
В Атырауской области в детсады и школы принимали родственников с поддельными дипломами
В Восточном Казахстане проверяют законность переоборудования автомобилей
В Риддере выполнили львиную долю ремонта на котлах среднего давления
В Дании будут уголовно преследовать за сжигание Корана
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
О цифровых проектах и не только
Аналог молока. Растительный
И дивидендов не видят, и выйти не могут
Серная кислота разлилась в результате схода вагонов с рельсов в Экибастузе
Безопасность в школах и борьба с интернет-мошенничеством: Смаилов ознакомился с цифровизацией работы полиции
11 лет проведут в заключении в Казахстане двое иностранцев, попавшихся с небывалой партией героина
Путь к безъядерному миру
Кто ответит за базар?
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
11 человек утонули вместе в реке Сырдарья: подробности рассказали в акимате
«Ордабасы» упрочил лидерство
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Как выучить язык и обрести друзей
В бассейн за здоровьем
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре
Спикер Сената встретился с экспертами проекта "Школа аналитики"
Янтарный приз ансамбля «Айгөлек»
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Группу вымогателей с криминальными связями удалось осудить спустя 7 лет в Астане
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Мысли о будущем
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах

Читайте также

Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Главную проблему геологоразведки Казахстана назвал вице-мин…
Как изменит жизнь казахстанцев новая социальная политика
Казахстанцев спросили о качестве медицинской помощи – итоги…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]