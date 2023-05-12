Режим ЧС по оспе обезьян завершен – ВОЗ

11 мая на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения д-р Тедрос Гебрейесус заявил, что mpox (ранее известная как оспа обезьян) больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Новости ООН .

Фото: CDC/Синтия С. Голдсмит, Рассел Регнери

За последние 3 месяца было зарегистрировано почти на 90% меньше случаев заболевания по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

10 мая состоялось заседание Комитета по чрезвычайной ситуации по mpох, который пришел к выводу, что вспышка оспы больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, и передал соответствующие рекомендации главе ВОЗ. 11 мая д-р Тедрос официально подтвердил это решение.

Многие не слышали об оспе обезьян до 2022 года, хотя это заболевание известно с 1970 года. Оспа обезьян, переименованная ВОЗ в mpox, встречается в основном в районах тропических дождевых лесов Центральной и Западной Африки. Однако в 2022 году вспышки mpox появились и в других частях мира.

В июле прошлого года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи со вспышкой mpox в нескольких странах, поскольку вирус быстро распространился по всему миру.

В общей сложности в ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 тысячах случаев заболевания и 140 смертях в 111 странах.

«Сегодня мы видим устойчивый прогресс в борьбе со вспышкой mpox, основанный на уроках эпидемии ВИЧ и в тесном взаимодействии с наиболее пострадавшими сообществами», – отметил глава ВОЗ.

Он также отметил, что случаи mpox продолжают появляться по всему миру, в том числе в Африке, где пути передачи mpox еще недостаточно изучены. Также есть случаи заболевания, связанные с поездками, а особый риск существует для людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и не получающих лечения.

«По-прежнему важно, чтобы страны сохраняли свои возможности для тестирования и продолжали оценивать риски и потребности для принятия ответных мер и действовать оперативно, когда это необходимо», – отметил в заключение глава ВОЗ.