Режим полиязычия тестируют в казахстанских школах: какие результаты дает эксперимент
Любовь Доброта
Выпускница одной из шымкентских школ давно определилась с выбором профессии, решив, что свою жизнь посвятит обучению детей казахскому языку и литературе, сообщает Kazpravda.kz.
Ученица СШ № 110 им. З. Хусанова, что в жилом массиве Сайрам, Мадина Юнусматова – круглая отличница. Все свободное время школьница проводит за подготовкой уроков. Его не так и много, если учесть, что Мадина принимает активное участие в жизни школы, увлекается поэзией и сама пишет стихи. Причем не на родном для нее узбекском языке, а на казахском.
– У Мадины хорошее произношение, речь буквально льется, и говорит она на прекрасном литературном языке, – считает учитель казахского языка и литературы СШ № 110 Маржан Алимбекова. – Это результат того, что она с удовольствием читает классическую литературу, на школьных мероприятиях декламирует произведения Абая, Мукагали Макатаева и других казахских поэтов.
Школа им. З. Хусанова является экспериментальной площадкой по внедрению полиязычия. За несколько лет удалось добиться хороших результатов по изучению учениками и педагогами школы казахского, узбекского, русского и английского языков. Многие ребята запросто переходят с одного языка на другой, доказывая, что в детстве ребенок может стать полиглотом, освоив без особых проблем несколько языков.
Мадина Юнусматова, как и ее одноклассники, изучала казахский язык в рамках школьной программы, а с 7-го класса стала делать это углубленно. Сама, по собственной инициативе и собственному желанию. Мадина решила, что обязана знать государственный язык в совершенстве. Конечно, педагоги помогали, направляли, подсказывали. Но и они признают, что добиться столь блестящего результата без искреннего желания со стороны школьницы, без ежедневного чтения художественной литературы вряд ли бы удалось.
Родители поддержали дочку, радовались, что она помогала освоить казахский язык младшему брату Санжару. Так что теперь оба ребенка в семье Юнусматовых прекрасно владеют казахским языком: свободно говорят, грамотно пишут и серьезно увлечены чтением и изучением казахской литературы.
В 9-м классе Мадина впервые приняла участие в школьной олимпиаде по казахскому языку и литературе. И стала победителем. На городской олимпиаде призовое место занять не удалось, но школьница не расстроилась.
– Наоборот, появился какой-то задор, упорное желание работать, чтобы укрепить знания, – рассказывает Мадина Юнусматова. – Когда в 10-м классе я узнала, что республиканский научно-практический центр «Дарын» проводит XV Республиканскую дистанционную олимпиаду «Язык – символ независимости государства» среди учащихся 5–10-х классов, решила, что буду участвовать.
Много времени Мадина провела за учебниками. Говорит, что для нее это было несложно, да и карантин закрыл всех дома, даже в школу не ходили. Упорство и целеустремленность оказались надежными помощниками. Она легко вышла в заключительный тур, оказавшись в числе четырех учеников, показавших самые высокие результаты. Мадина получила диплом ІІ степени РНПЦ «Дарын».
Эта победа добавила уверенности девушке, уже мечтавшей стать учителем казахского языка и литературы.
– Хочу учить детей государственному языку, чтобы они с детства могли, как и я, свободно общаться, писать и читать, чувствовали красоту казахской речи, – говорит Мадина Юнусматова. – Говорить на государственном языке должно быть естественно и привычно для каждого жителя нашей страны. Мне знание казахского позволяет чувствовать себя свободно и комфортно в любой аудитории, в любой компании. В социальных сетях я веду страничку на казахском языке, у меня много подписчиков и друзей – казахов. Часто слышу комплименты, что хорошо говорю и пишу. Это приятно и мотивирует продолжать изучение языка.
После окончания школы Мадина намерена подать документы в Казахский национальный педагогический университет им. Абая, чтобы получить специальность «учитель казахского языка и литературы в школах с неказахским языком обучения». Школьница, у которой за 10 лет учебы не было ни единой четверки в табеле, претендует на получение аттестата особого образца и знака «Алтын белгi». ЕНТ она будет сдавать на государственном языке и ничуть не сомневается, что все у нее получится.
Желание ученицы поддерживает и ее преподаватель Маржан Алимбекова, полагая, что из Мадины получится хороший педагог.
– Мадина спокойная, усидчивая, ее отличает осознанный и серьезный подход к учебе, – так характеризует ее Маржан Алимбекова. – Я уже два десятилетия работаю в школе и хочу сказать, что сейчас большинство детей проявляет особое прилежание при изучении государственного языка. Это не может не радовать. И то, что нашу профессию выбирают такие школьники, хороший знак для системы образования в целом.