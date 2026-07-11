Создаются условия для внедрения эффективных технологий полива

В республике продолжается внедрение мер по рациональному использованию гидроресурсов. Правительство усиливает господдержку фермеров, применяющих современные системы орошения, стимулирует экономное потребление воды, осуществляет масштабные образовательные и экологические проекты.

Как сообщил редакции «Казахстанской правды» в рамках письменного запроса министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, помимо шагов, предусмотренных новым Водным кодексом, министерством практикуются меры поддержки, направленные на стимулирование внедрения водосберегающих технологий в АПК. Доля возмещения затрат на приобретение и установку соответствующих систем увеличена с 50 до 80%.

Кроме того, введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду: при использовании водосберегающих технологий уровень субсидирования достигает 85%. На инвестсубсидирование в 2026–2028 годах преду­смотрено 214,6 млрд тенге. Это в четыре раза превышает объем финансирования в предыдущем трехлетнем периоде.

По словам Нуржана Нуржигитова, в стране создаются все условия для перехода на современные системы орошения. И принимаемые меры уже дают ощутимый эффект. В прошлом году благодаря внедрению водосберегающих технологий в орошаемом земледелии респуб­лики удалось сэкономить 874 млн кубометров воды.

Одновременно значительно ускорились темпы внедрения современных систем полива. Если до 2024 года такие технологии внед­рялись в среднем на площади около 30 тыс. гектаров ежегодно, то в 2024-м и 2025-м данный показатель вырос до 150 тыс. га в год – пятикратно!

По итогам 2025 года площадь использования водосберегающих технологий орошения в Казахстане достигла 543,5 тыс. га. К 2030-му этот показатель планируется увеличить до 1,3 млн га, что поз­волит ежегодно экономить до 2 млрд кубометров поливной влаги.

Отдельное внимание уделяется рациональному использованию питьевой воды. Для этого в стране внедрены социальные нормы пот­ребления, основанные на принципе «больше потребляешь – больше платишь». При потреблении свыше трех «кубов» воды на человека в месяц стоимость каждого последую­щего кубометра становится выше.

По данным министерства, после введения новых норм потребление воды для хозяйственно-бытовых нужд снизилось на 8%. При этом в городах республиканского значения – Астане, Алматы и Шымкенте – несмотря на рост численности населения, сократились средние объемы водопотребления на одного человека.

«Это свидетельствует о постепенном формировании культуры бережного отношения к водным ресурсам и повышении осведомленности граждан о важности водосбережения», – отметил министр, отвечая на письменный запрос редакции.

Наряду с экономическими механизмами министерство делает ставку на информационно-просветительскую работу.

«Мы убеждены, что, заложив основу в виде экологического соз­нания, сможем повысить эффективность реализуемых мер по сохранению водных ресурсов», – подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Тем более что возглавляемое им ведомство разработало методичес­кие рекомендации по экономии воды в быту. Информационные материалы размещены на 145 объектах по всей республике, включая 18 аэропортов, 22 железнодорожных вокзала, 20 автовокзалов, 75 торгово-развлекательных цент­ров и 10 образовательных учреж­дений. Данной работой охвачены три города республиканского значения, 17 областных центров и три города областного подчинения.

Еще одним крупным направлением стал проект «Экономь воду – сохраняй будущее», нап­равленный на формирование бережного отношения к водным ресурсам среди детей и молодежи. С прошлого года в образовательных учреждениях Казахстана проходят открытые уроки и экологические часы, пос­вященные вопросам экономии воды. В их проведении участвуют представители министерства, послы иностранных государств, руководители международных организаций и депутаты.

За время действия проект охватил более 3,3 млн школьников, что составляет около 80% всех учащихся страны, а также свыше 35 тыс. студентов колледжей и вузов. Экологические часы проведены более чем в 2,5 тыс. школ, в свыше 100 колледжах и 19 университетах.

В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» проходит республиканская экологическая акция «Мөлдір бұлақ», направленная на очистку и благоустройство родников, а также прибрежных территорий рек и водоемов. Первый этап акции сос­тоялся в марте нынешнего года на юге Казахстана. В настоящее время мероприятия продолжаются во всех регионах страны.

Как отметил министр, жители сами проявляют инициативу, организуя работы по расчистке и восстановлению естественных выходов родников, уборке мусора и посадке саженцев.

Второй этап акции был запланирован на 11 июля и приурочен к Дню работников водного хозяйства республики. В этот день мероприятия по очистке и благоустройству родников прошли в северных регионах страны.

«Акция будет продолжена... Она направлена на сохранение природных водных источников, повышение экологической культуры населения и привлечение общественности к вопросам бережного отношения к водным ресурсам», – сообщил Нуржан Нуржигитов.

Кроме того, по инициативе министерства в Жамбылской области создано первое в стране волонтерское движение в водной отрасли – «Болашақтың қайнары». Его участниками стали студенты Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации в Таразе.

По информации главы ведомства, волонтеры уже участвуют в сис­темной работе по популяризации водосбережения и формированию экологической культуры. В дальнейшем подобные добровольческие объединения планируется создать и в других регионах Казахстана.