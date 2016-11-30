​Риски дольщиков снижаются

Полтора месяца назад вступил в действие Закон «О долевом участии в жилищном строительстве», предусматривающий три способа привлечения денег дольщиков: после получения гарантии Фонда гарантирования жилищного строительства, через участие в проекте банка второго уровня и после возведения каркаса жилого дома за счет собственных средств застройщика.
– Иными способами, кроме вышеуказанных, привлечение денег физических и юридических лиц в строительство жилых домов запрещено, – подчеркнул в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций председатель правления АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» Даурен Онаев.
Разъясняя механизм гарантирования жилищного строительства, спикер отметил, что для привлечения денег дольщиков застройщик должен соответствовать всем предъявляемым квалификационным требованиям по финансовой устойчивости и наличию опыта. Он должен иметь как минимум 3 года опыта возведения объектов общей площадью не менее 18 тыс. кв. м жилья при строительстве в городах Астане и Алматы или 9 тыс. кв. м жилья – в других регионах страны. Застройщик создает специальную уполномоченную компанию для реализации проекта: одну компанию – под каждый отдельный проект. В уставный капитал уполномоченной компании застройщик вносит свободный от обременения земельный участок под строительство объекта, проектно-сметную документацию с положительным заключением госэкпертизы, деньги или незавершенное строительство в размере не менее 15% от стоимости строительства, если земельный участок в аренде, и не менее 10% – если земельный участок находится в собственности.
Далее застройщик и уполномоченная компания обращаются с заявкой в Фонд гарантирования, который в течение 15 рабочих дней проводит экспертизу представленных документов, включая финансовую, юридическую и техническую экспертизу, классификацию застройщика, определяет размер гарантийного взноса. По итогам рассмотрения заявки фонд при несоответствии принятым Миннацэкономики критериям отказывает в заключении договора о предоставлении гарантии.
Перед тем как заключить договор о предоставлении гарантии, фонд забирает в залог земельный участок, долю участия уполномоченной компании, заключает договор доверительного управления с уполномоченной компанией, вступающий в силу при наступлении гарантийного случая. Только после этого заключается договор о предоставлении гарантии, а уполномоченная компания имеет право привлекать деньги дольщиков и обеспечивает строительство жилого дома. Сделка заключается лишь на основании договора о долевом участии в жилищном строительстве. Это типовой договор, который ставится уполномоченной компанией на учет в местном исполнительном органе. Особая роль в долевом участии отведена инжиниринговой компании, которая привлекается для мониторинга хода строительства жилого дома и контроля над целевым использованием денег дольщиков.
Закон также предусматривает гарантийные случаи, при реализации которых Фонд гарантирования жилищного строительства возьмет на себя обязательства по достройке жилого дома и в последующем предоставит квартиры дольщикам.
– Мы намерены заслужить доверие населения и на постоянной основе оправдывать его своими эффективными действиями по обеспечению основной задачи – защиты интересов дольщиков по объектам, получившим нашу гарантию, – заверил Д. Онаев.
В свою очередь риэлторы, которые выступили на следующем брифинге в СЦК, заявляют, что закон о долевом строительстве не работает как нужно и не решает поставленные задачи.
– То, что впереди ЭКСПО, – хорошо, но мы должны не ориентироваться на иностранцев, а смотреть на удовлетворение потребностей наших граждан, – считает директор риэлторской компании «Этажи» Жани Турысов. – Платежеспособность населения не растет, за исключением двух-трех регионов, в том числе Астаны. Процентные ставки по ипотечным программам крайне высоки даже по сравнению с Россией, где они оставляют 11,5–12%. А у нас сложно даже за 15%. Что касается господдержки, то возможности там огромные.
При этом Ж. Турысов не видит причин для падения цен в тенге на столичном рынке недвижимости. Однако сетует на отсутствие ипотечного кредитования новостроек. По его словам, рынок ожидает доступность и прозрачность, когда будет много инструментов для работы с недвижимостью.
Жилье остается доступным не каждому, утверждает член Ассоциации риэлторов Казахстана Инна Фролова. В октябре курс национальной валюты укрепился, и вместе с тем продолжило дешеветь вторичное жилье: цена в тенге в Астане за месяц сократилась на 1,5–2%, в Алматы – на 2,5%, в регионах – на 1–1,5%. Количество предложений в два-три раза превышает спрос, к тому же рынок первичного жилья оказывает значительное давление на вторичный. Продавцам старых квартир приходится идти на значительные уступки, вследствие чего рынок продаж покинули около 20% продавцов, которые перешли в аренду.
В целом аренда подешевела, но не в Астане, где приток иностранцев, участвующих в подготовке к ЭКСПО, вызвал спрос на 3–4-комнатные квартиры.
В январе – марте рынок недвижимости ожидает сезонное затишье. Он потихоньку стагнирует, так как курс доллара остается нестабильным и многие сомневаются, продавать жилье или ждать еще. В любом случае, считают риэлторы, приобретение квартиры в Астане – это выгодная инвестиция.
Выставка ЭКСПО, по мнению экспертов, должна дать толчок развитию рынка недвижимости, но какие-то глобальные сдвиги при этом не прогнозируются.