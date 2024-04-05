Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК

Под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проведено совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Была рассмотрена текущая ситуация на рынке ГСМ и обсуждены меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны.

Как отмечается в докладе министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и «серого» экспорта ГСМ.

В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.

Первым заместителем премьер-министра также поручено министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.