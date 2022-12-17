Минивэн с детьми-спортсменами разбился в Актюбинской области. Один ребенок погиб.

Трагедия произошла сегодня на трассе "Актобе - Болгарка - Шубаркудук".

Фото: Пресс-служба ДП Актюбинской области

Автомашина марки "Toyota Estima" с юными спортсменами перевернулась 17 декабря на 68 км. автодороги "Актобе - Болгарка - Шубаркудук", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

Опрокидывание авто допустил 32-летний водитель – житель Темирского района. По данным пресс-службы он был трезв.

В салоне автомашины находилось 11 человек — 9 детей в возрасте 11-12 лет, которые выехали из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу.

В результате ДТП один ребенок погиб на месте, остальные 8 детей доставлены в областную детскую больницу.

Как выяснилось, организаторы соревнования не подали заявку на сопровождение детей сотрудниками полиции.

В связи с трагедией пресс-служба ДП Актюбинской области обратилась к гражданам.

"Уважаемые граждане, в соответствии требованиями приказа Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК №349 от 26.03.2015г. "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом", перед выполнением перевозок детей не позднее 3-х суток до назначенного срока необходимо представить заявку для обеспечения безопасного их сопровождения сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.