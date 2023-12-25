Родные просторы: все ли так плохо с туризмом в Казахстане?

Общество
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Благодаря своему уникальному сочетанию природных красот, богатому культурному и историческому наследию, а также современным городам, Казахстан остается привлекательным как для туристов из разных уголков планеты, так и для своих граждан

Так, только за 9 месяцев этого года более 5 миллионов наших соотечественников совершили путешествие внутри страны, что на 550 тысяч больше аналогичного прошлогоднего периода. А по прогнозам специалистов, до конца года число внутренних туристов достигнет 9 млн человек – почти половина населения республики.

Однако какими бы ни были живописными достопримечательности, они потеряют свою привлекательность и шарм даже для самого неприхотливого любителя путешествий – ведь каждому нужны ночлег, удобства и горячее питание.

Поэтому, чтобы не разочаровывать туристов, в стране ведется работа по воплощению в жизнь инфраструктурных проектов.

Как отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, за год инвестиции в отрасль выросли более чем в 16 раз – в 2022 году в инфраструктурные проекты было вложено лишь 27 млрд тенге, тогда как в 2023 году объем инвестиций составил 442,3 млрд тенге.

«Важный момент - государство компенсирует бизнесменам, строящим или ремонтирующим объекты туристской деятельности, 10 процентов затрат. В 2023 году акиматами одобрено 11 заявок на 181,6 млн тенге против одной заявки на 7,5 млн тенге в прошлом году. Плюс государство покрывает четверть расходов предпринимателей, купивших туравтобусы. К примеру, микроавтобус стоил 20 млн тенге – 5 млн тенге из них будут возмещены из бюджета, то есть для предпринимателя такая покупка обходится гораздо дешевле», - добавил он.

По его словам, в прошлом году было одобрено лишь две таких заявки на 10,6 млн тенге, а в 2023 году акиматы одобрили уже шесть заявок на 50 млн тенге.

Для того, чтобы сделать отдых любой казахстанской семьи менее затратным была запущена программа Kids Go Free, направленная на стимулирование внутреннего туризма – она дает возможность бесплатного авиаперелета детям. Это позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей на отдыхе внутри страны по готовому турпакету. За почти два года программой воспользовались 3,4 тысячи детей.

Также по поручению президента Касым-Жомарта Токаева активно идет работа по упрощению визового режима для туристов, что делает Казахстан еще более доступным и привлекательным направлением для путешественников и открывает двери для новых возможностей, укрепляет свою репутацию как уникального и гостеприимного туристического направления.

#казахстан #инвестиции #туризм #путешествие #турист

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