Роман Скляр провел совещание по вопросам отопительного сезона

Правительство

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по итогам прошедшего отопительного сезона и планам подготовки к новому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

В ходе заседаний была заслушана информация о завершении осенне-зимнего периода 2025–2026 годов, реализации ремонтной кампании текущего года, а также принимаемых мерах по устранению существующих проблемных вопросов.

Отмечено, что благодаря системно организованной работе отопительный период прошел в стабильном режиме. Крупных технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано. Потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме.

В прошлом году на электрических станциях проведены ремонтные работы на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах. В электросетевом комплексе приведено в порядок 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций. Кроме того, обеспечена реконструкция и замена 323 км тепловых сетей.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в текущем году запланирован ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день работы уже завершены на одном котле и одной турбине.

По итогам заслушивания первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр поручил Министерству энергетики и руководителям профильных региональных управлений обеспечить регулярный контроль за ходом подготовки объектов энергетики к зиме и принимать своевременные меры для оперативного решения возникающих вопросов.

#Казахстан #отопление #Роман Скляр

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
В Сеуле провели соревнования по сну
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудов…
Дети – главный капитал государства – Аида Балаева
Бектенов провел заседание Совета предпринимателей по вопрос…
Премьер-министры Казахстана и Чехии приняли участие в совме…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]