Роман Скляр провел совещание по вопросам отопительного сезона

Под председательством первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра состоялось совещание по итогам прошедшего отопительного сезона и планам подготовки к новому периоду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В ходе заседаний была заслушана информация о завершении осенне-зимнего периода 2025–2026 годов, реализации ремонтной кампании текущего года, а также принимаемых мерах по устранению существующих проблемных вопросов.

Отмечено, что благодаря системно организованной работе отопительный период прошел в стабильном режиме. Крупных технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения не зафиксировано. Потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме.

В прошлом году на электрических станциях проведены ремонтные работы на 10 энергоблоках, 63 котлах и 39 турбинах. В электросетевом комплексе приведено в порядок 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций. Кроме того, обеспечена реконструкция и замена 323 км тепловых сетей.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в текущем году запланирован ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины. На сегодняшний день работы уже завершены на одном котле и одной турбине.

По итогам заслушивания первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр поручил Министерству энергетики и руководителям профильных региональных управлений обеспечить регулярный контроль за ходом подготовки объектов энергетики к зиме и принимать своевременные меры для оперативного решения возникающих вопросов.