Роман в письмах Театр 18 апреля 2025 г. 4:00 2 Галия Шимырбаева корреспондент Алматинского корпункта Спектакль «Раечка» поставлен по мотивам писем Габита Мусрепова к своей жене – актрисе Раисе Мухамедьяровой фото предоставлено пресс-службой театра Без фальши и умиления Идею художественного руководителя Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова Фархада Молдагали – рассказать со сцены о самом трагическом романе в жизни классика казахской литературы – реализовали российский режиссер Карина Бесолти и казахстанский драматург Ольга Малышева, написавшая сценарий спектакля «Раечка» по письмам классика. …Габит Мусрепов встретил 23-летнюю актрису Раису Мухамедьярову, когда ему было уже 60. Он взял ее так, как берут крепость, – долгой осадой. – Мы познакомились совершенно случайно, неожиданно, – рассказывала Раиса Мажитовна. – Дома кино тогда еще не было, и все наши крупные мероприятия проходили в здании Союза писателей. В конце мая 1962 года там состоялся второй съезд кинематографистов. Я немного опоздала. Когда вошла в зал, все оглянулись в мою сторону, а человек, выступающий со сцены, замолчал. Я смутилась, стала торопливо искать свободное место. Кто-то сидящий у самого прохода, взяв меня за руку, усадил на свое место. В перерыве члены президиума, среди них и Габит Мусрепов, проходили прямо рядом со мной. Он задержал на мне долгий взгляд. Я не придала значения. Что же тут такого? В молодости я была очень эффектная. А он уже не оставлял меня в покое. Делал все возможное и невозможное, чтобы встретиться. Приходил на просмотры в киностудию или же сам мог находиться в Союзе писателей, а его водитель ждал меня у ворот «Казахфильма», говорил, что Габит Махмудович хочет со мной поговорить. Но Мусрепов на меня тогда впечатления совсем не произвел. Мне он казался даже не пожилым, а очень старым человеком. Но однажды я увидела глаза Габита Махмудовича… у меня внутри все перевернулось – я забыла о его возрасте и положении в обществе… Восемь лет, что они были вместе, стали годами отчаянной нежности. Это проглядывает через письма Габита к своей, как он ее называл, Каракыз, единственной Раечке. Потом были упреки, взаимное недовольство, недоверие, подлившие масла в огонь людские пересуды… Разрыв был неминуем, несмотря на то, что у них росли две дочери. Главные роли в спектакле «Раечка» исполнили Шугыла Ешенова (молодая Раиса Мухамедьярова) и Жомарт Зейнабил (Габит Мусрепов), а также Анар Адилова и Аида Жантлеуова, воплотившие на сцене образы главной героини в возрасте. Спектакль получился камерным: он шел в недавно появившемся Малом зале ТЮЗа им. Габита Мусрепова, рассчитанном всего лишь на 70 зрителей. – Я постарался проникнуться чувствами Габита Махмудовича к любимой женщине, – говорит Жомарт Зейнабил. – Для этого, естественно, изучил все его письма к ней, посмотрел фильм «Поздняя любовь классика» Сергея Азимова, побывал в Доме-музее Габита Мусрепова. Самым трудным было говорить голосом и чувствами Мусрепова. Казалось бы, его письма написаны самым обычным языком, но произнести их со сцены, не пропустив через себя, было невозможно. О большом чувстве надо было рассказать без фальши и умиления, но вместе с тем соблюдая деликатность и неся ответственность за каждое слово. Иначе бы зритель не поверил в искренность чувств писателя. Мне кажется, получилось. Спектакль идет больше месяца, но ни разу не было такого, чтобы зритель, проголосовав «ногами», уходил с половины спектакля. Последний раз мы сыграли «Раечку» на внутреннем фестивале «Алтын сақа» в канун Международного дня театра. Жюри признало постановку Карины Бесолти лучшим спектаклем, а молодая актриса Шугыла Ешенова, сыгравшая в «Раечке» свою дебютную роль, была удостоена приза в номинации «Лучшая актриса». Фрагменты писем Габита Мусрепова к Раисе Мухамедьяровой «Здравствуй, дорогая моя, единственная Раечка. Итак, начнем с самого естественного и знакомого со времен первого молодого человека на земле Адама – выругаем женщину. Где адрес? Ты слышишь, я спрашиваю, где твой адрес? Как тебе писать, как накричать на тебя? Ты, конечно, спокойна, зная, что у тебя есть человек, который думает о тебе, заботится о тебе. Я больше, чем ты, знаю этого человека, этого твоего человека. Твоего навеки». «Какая ты прелестная, чистая душа, милая моя. Даже в самые грустные для тебя минуты всю вину принимаешь только на себя. Ведь я повинен не в меньшей мере. Мог же я предвидеть твой отъезд, быть более чутким. В особенности, имея в виду, что ты страдала недугом. Прошу извинить меня за эту оплошность». «Единственная моя, твое последнее письмо я еще не получил, но его минорный тон для меня ясен абсолютно. Прибавь лишь одно. Это в условиях зависти, мелкого мещанского злословия и тому подобного некоторые люди раздувают сплетни, готовы на всякого рода подлости. Пока лишь решил послать тебе совет по одному только вопросу: не падай духом, помни, что нам не страшен серый волк. Я чувствую, что временами ты паникуешь, опускаешь руки. Это мне не нравится, ты должна быть сильной. Ты не случайный человек в искусстве. Ты еще создашь вещи на радость людям. Ты должна быть уверенной». «Здравствуй, дорогая моя Раечка! Я хочу, чтобы это письмо доставили тебе под самый Новый год. Я хочу, чтобы вся твоя новогодняя мысль была занята этим письмом так же, как моя мысль занята и будет занята тобой. То есть ты – мной, я – тобой. Меня очень обрадовало твое письмо. Хороший тон, умные мысли. Твоя прозрачная душа, любящее сердце – все-все встало передо мной, как если бы мы сидели рядом на нашей кровати или валялись в палатке. Я чуть-чуть не послал тебе телеграмму с вызовом вместе провести Новый год в Москве. Как мне хочется хотя бы полчаса побыть вместе с тобой перед отъездом. Все свободное время уходит на изучение литературы неизвестных мне писателей арабских и негритянских стран. Если письмо вышло суховатым, не сердись. Я пишу его на очередном заседании, чтобы успеть на сегодняшний самолет. Весь твой, всегда твой Габит». Фильм режиссера Сергея Азимова «Поздняя любовь классика», созданный много лет спустя после смерти писателя, также стал триггером к созданию спектакля «Раечка». В нем Габит Мусрепов говорит за кадром голосом актера Бахытжана Альпеисова, а комментирует письма сама Раиса Мухамедьярова (1939–2019). – Он (Габит Мусрепов. – Ред.) для меня открывал целый мир с его бездонными глубинами, – говорила та, кому предназначались письма классика. – И все так незаметно происходило, что я думала, будто сама их открываю для себя. Он, конечно, хотел, чтобы я его произведения читала в оригинале. Однажды говорит: «Рая, вот ты знаешь и русский, и английский языки, но нужно знать и родной язык. Ты, например, в английском языке хочешь совершить какое-нибудь открытие, но там все открытия уже сделаны». Меня это очень зацепило, и я стала наизусть учить тексты – газетные, из книг отрывки, из его произведений. И вскоре я заговорила на родном языке без акцента. Но если бы тогда сказали, что я буду работать в Казахском ТЮЗе и казахский станет моим «хлебом», я бы, конечно, не поверила. Сам он, чтобы быть со мной, перешагнул через все общепринятые каноны, пошел наперекор пересудам, проявил огромное мужество и даже, я бы сказала, отвагу. А я каждой своей клеткой чувствовала, что он надежный человек, что он меня не оставит. Я была уже беременна, когда умерла его жена. Где-то в глубине души до сих пор чувствую себя виноватой перед ней. Может быть, я сыграла не последнюю роль в том, что она безвременно ушла. Он спросил меня после похорон: «Рая, что будем делать?» Я ответила: «Пусть пройдет какое-то время. Только я не могу долго ждать. Я бы хотела, чтобы ребенок родился в браке». Прошла наша свадьба. Грустная такая, молчаливая. Общество продолжало требовать, чтобы он забыл обо мне. Габит Махмудович был депутатом Верховного Совета – сняли. Спасло его то, что он очень много ездил за границу. Письма слал то из Японии, то из Ливана, то из Сирии, то из Индонезии… А потом мы расстались, но как я могла после него быть с кем-то другим? Ведь жизнь с ним, а потом расставание можно сравнить с тем, как, сидя на спине могучего верблюда, я вдруг в одночасье свалилась в дорожную пыль. Сергей Азимов шел к этой картине, по его словам, долгих 10 лет. Раиса Мухамедьярова на просьбы снять фильм о ее судьбе не говорила ни обнадеживающего «да», ни решительного «нет». Когда же режиссер пытался перевести переговоры в конкретику, актриса замыкалась. Сомнения не покидали ее даже после того, как она однажды осторожно произнесла: «Да». Когда фильм наконец-то был снят, Азимов долго не мог приступить к монтажу. – Нужно было, чтобы материал отлежался, – говорит он. – Задумывая эту картину, я хотел реабилитировать те яркие, глубокие, но такие непростые чувства, что были между Раисой Мухамедьяровой и Габитом Мусреповым. #театр #спектакль #Раечка #Габит Мусрепов