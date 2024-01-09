Роналду установил исторический рекорд

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным достижением: установил исторический рекорд для полевых футболистов, в частности, 38-летний форвард достиг отметки в 1200 матчей в профессиональной карьере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: championat.com

За это время Роналду выступал за 7 команд: "Спортинг" Б (2 матча, 0 голов), "Спортинг" (31 матч, 5 голов), английский "Манчестер Юнайтед" (346 матчей, 145 голов), мадридский "Реал" (438 матчей, 450 голов), туринский "Ювентус" (134 матча, 101 гол), "Аль-Наср" (44 матча, 38 голов) и сборная Португалии (205 матчей, 128 голов).

Больше матчей в профессиональном футболе провели только 4 футболиста, и все они вратари: Питер Шилтон (1375 матчей); Пол Бесток (1286); Рожерио Сени (1237); Фабио Лопес (1212).

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.