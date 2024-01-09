Роналду установил исторический рекорд

Спорт
116
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился очередным достижением: установил исторический рекорд для полевых футболистов, в частности, 38-летний форвард достиг отметки в 1200 матчей в профессиональной карьере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Фото: championat.com

За это время Роналду выступал за 7 команд: "Спортинг" Б (2 матча, 0 голов), "Спортинг" (31 матч, 5 голов), английский "Манчестер Юнайтед" (346 матчей, 145 голов), мадридский "Реал" (438 матчей, 450 голов), туринский "Ювентус" (134 матча, 101 гол), "Аль-Наср" (44 матча, 38 голов) и сборная Португалии (205 матчей, 128 голов).

Больше матчей в профессиональном футболе провели только 4 футболиста, и все они вратари: Питер Шилтон (1375 матчей); Пол Бесток (1286); Рожерио Сени (1237); Фабио Лопес (1212).

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, забив 54 гола за клуб и сборную. С 2023 года португалец выступает за "Аль-Наср".

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". Также он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

#чемпион #история #футболист #Роналду #достижение

Популярное

Все
Атом: не только мирный, но и безопасный
Как доставить важные грузы?
Каждый десятый аул – без воды
Попасть в молоко
На зарплату и ремонт
Неисправные газовые баллоны становятся причиной трагедий
Ликвидирован крупный канал поставки мефедрона в Астану
Тело пропавшей школьницы нашли в горах Жетысу
20 тонн лука обнаружили на мусорном полигоне в Атырау
Цель одна – здоровая нация
Трещин все больше
Полиция прокомментировала дело об истязании приемного ребенка в Алматинской области
Около 180 человек погибло при землетрясении в Японии
Контрафакт рос как на дрожжах
Взлетно-посадочную полосу реконструируют в аэропорту Астаны
Время осмыслить контуры будущего
Исправляя последствия ремонта
Армия Израиля ударила по убежищу сотрудников "Врачи без границ" в Газе
О целевых планах и надежных энергоресурсах
Инфляция будет снижаться
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Президент сделал кадровое назначение
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
От польки до вальса
Масштабным и откровенным назвал Кошанов интервью президента
Не рукоделие, а сustom art
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Каныш Абубакиров назначен заместителем министра обороны Казахстана
Токаев о событиях Кантара: "Мне рекомендовали эвакуироваться, в том числе и за рубеж"
Касым-Жомарт Токаев высказался о мемуарах Нурсултана Назарбаева
Где живет Дед Мороз?
Отпуск цен на продукты и повышение коммунальных тарифов неизбежны – экономист
Правила применения разрешительной системы для международных перевозок усовершенствуют в Казахстане
Гибелью двух подростков закончилась групповая драка в Актобе
Раз, два, три, елочка, гори!
Милые сердцу игрушки
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
В борьбе за автономию и исконные земли
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу

Читайте также

Путинцева одержала волевую победу на старте турнира в Австр…
Названы знаменосцы юношеской сборной РК на Олимпийских игра…
Столичный спортсмен с аутизмом выиграл турнир в Австралии
"Барселона" установила неожиданный антирекорд

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]