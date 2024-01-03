Россия играет исключительно важную роль в мировой политике - Токаев

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Касым-Жомарт Токаев прокомментировал предстоящие в марте этого президентские выборы в России, передает  Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МИД РК

В интервью газете Egemen Qazaqstan он ответил на вопрос, как это событие повлияет на глобальную и региональную повестку.

Он отметил, что в плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент.

«Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами. Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений. Механизмы двустороннего сотрудничества действуют практически во всех сферах», - говорит президент.

Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

Традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов.

«Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин – это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт», - сказал глава государства.

Поэтому президентские выборы в такой стране, как Россия, будут иметь большое международное значение и привлекут внимание большинства стран мира, резюмировал он.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

#казахстан #Токаев #Россия #Путин

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