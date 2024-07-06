Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024

Повод: МОК не допустил к участию титулованных борцов из РФ, передает Kazpravda.kz
Российские борцы не будут участвовать в соревнованиях 5-11 августа на Олимпийских играх в Париже, сообщает Интерфакс со ссылкой на федерацию спортивной борьбы России.
Там заявили, что спортсмены из РФ сумели завоевать 16 олимпийских лицензий из 18 возможных, но Международный олимпийский комитет не допустил к участию титулованных борцов Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусу Евлоева и других лидеров сборной России.
«В связи с этим исполком федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению - отказаться от участия в Олимпийских играх», - говорится в сообщении федерации.