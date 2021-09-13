​Ростки добра и теплоты

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Андрей Смолин

Первой ласточкой в сборе вторичного сырья стала презентация в Актау арт-объекта «Росток благости». Круглый металлический контейнер, выполненный в форме ростка, установлен напротив одного из торговых домов и предназначен для сбора пластиковых крышек.

Собранный материал направится на переработку, а вырученные деньги – в местный благотворительный фонд «Мы люди, мы вместе». Авторы идеи – представители клуба «Благость» – отмечают, что средства будут использованы для помощи детям с ограниченными возможностями.

– Так мы спасаем пластик от сотен лет «жизни» на полигонах и вовлекаем горожан в раздельный сбор мусора. Уверены, что крышки не должны смешиваться с другим мусором, они могут приносить пользу. Надеемся, общественность будет активна, а процесс сбора – непрерывным. Хочется, чтобы проект имел продолжение в виде сбора пластика, который в дальнейшем будут забирать на переработку заинтересованные компании, – отметила организатор клуба «Благость» в Актау Елена Беспалова.

Изготовление контейнера обошлось в 120 000 тенге: представители клуба «Благость» вкладывали личные средства, проводили тренинги, организовали мастер-класс по танцам... Помощь активистам оказал известный в Мангистау благотворитель Хитеш Вадодария Чандра.

Елена Беспалова отмечает, что дорогой контейнер для сбора крышек вовсе не обязателен. В любой школьной столовой или фойе можно установить емкость и по мере ее наполнения сдавать собранное в пункты переработки, а полученные средства передавать тем, кто в них нуждается.

– Мы хотим привлечь школьников и студентов к сбору плас­тиковых отходов для переработки. Готовы сотрудничать с организациями образования. В нашем клубе есть те, кто может рассказать ребятам о пользе использования вторсырья. Нужны и заинтересованные волонтеры, которые распространяли бы информацию, помогали со сбором, – отмечает Елена.

Начатый в Актау проект обе-щает стать долгосрочным, но его результат зависит от скорости наполнения контейнера, а значит, от активности граж­дан. Елена рассказывает: опыт единомышленников из России показывает, что большой контейнер можно наполнить за 3–4 месяца. Отрадно, что аналогичные емкости для «добрых крышечек» уже установлены в нескольких городах Казах­стана. А в одном из населенных пунктов средства, вырученные от продажи вторсырья, были направлены для приобретения инвалидного кресла для ребенка. Конечно, чтобы оказывать масштабную помощь, понадобятся тонны сырья, но даже небольшие объемы, как подчеркивают активисты, являются важным вкладом.

– Сдавая крышки, жители города не только вовлекаются в раздельный сбор вторсырья, но и становятся благотворителями. Именно поэтому наш первый арт-объект назван «Рос­ток благости». Из маленького ростка может вырасти могучее дерево, – подчеркнула Елена Беспалова.

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