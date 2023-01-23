Глава департамента Минобороны арестован за взятку в 20 тыс. долларов

По информации Антикора, деньги были получены от поставщика за подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования.

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Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя структурного подразделения Министерства обороны РК, передает Kazpravda.kz.

"Временно исполняющий обязанности начальника Департамента информатизации оборонного ведомства подозревается в получении взятки в сумме 20 000 долларов США от поставщика за беспрепятственное подписание акта приема-передачи с нарушением сроков поставки оборудования видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении Антикора.

Подозреваемый задержан и с санкции следственного суда Астаны заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, добавили в пресс-службе.