Он вместе с главным специалистом требовал от 70 до 300 тыс. тенге за разрешение подключить газ

Фото: Kazpravda.kz

Руководитель филиала КазТрансГаз Аймак вымогал деньги с населения в Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным ведомства, незаконные денежные вознаграждения в размере от 70 до 300 тыс. тенге вымогали у граждан и хозяйствующих субъектов руководитель и главный специалист Жезказганского филиала АО «КазТрансГаз Аймак». Отмечается, что эти средства они получали за положительное (беспрепятственное) разрешение вопросов по подключению газа и ускоренное получение техусловий.

Сообщается, что системная проблема в сфере газификации на территории области установлена в результате мониторинга социальных сетей и проведенного департаментом АФМ по области Улытау анализа.

«По результатам проведенных оперативных мероприятий, при координации прокуратуры области, зарегистрировано досудебное расследование. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения «Содержание под стражей». Расследование продолжается, иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит. Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется», - отметили в агентстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.