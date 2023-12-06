Экс-главу управления культуры Шымкента осудили к штрафу за получение взятки

В Шымкенте осудили бывшего руководителя управления культуры, развития языков и архивов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

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Экс-руководителю управления культуры, развития языков и архивов Шымкента было предъявлено обвинение по части 2 уголовной статьи 366 (получение взятки в значительном размере).

Правоохранители установили, что 2 июня текущего года он получил взятку в 1 млн тенге для продления трудового договора с заместителем директора городского дома культуры.

Вина подсудимого была доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями судебных экспертиз и результатами стенограмм, негласными следственными действиями и другими материалами по делу.

Подсудимый полностью признал вину и просил ограничиться штрафом.

«Приговором суда подсудимый Ш. признан виновным и ему окончательно назначено 30 млн тенге штрафа, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Приговор не вступил в законную силу», – уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, о досудебном расследовании, проводимом Антикоррупционной службой в отношении главы управления культуры, развития языков и архивов Шымкента, стало известно в октябре 2023 года.