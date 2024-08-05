«РВБ» приняла обязательства основного юрлица Wildberries

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объединенная компания онлайн-ретейлера Wildberries и группы Russ, оператора наружной рекламы, приняла на себя обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз» - основного юридического лица маркетплейса. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Wildberries, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами ООО «Вайлдберриз». Изменения вступили в силу в офертах сегодня, 5 августа», - говорится в сообщении.

Онлайн-ретейлер указывает, что партнеры и клиенты были оповещены о смене юридического лица заранее.

«В ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось - все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме», - добавляет компания.

В середине июня Wildberries сообщил, что маркетплейс и группа Russ объединяются с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы. Среди других целей объединения - предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. В начале июля Wildberries и Russ учредили совместное предприятие - компанию «РВБ».

В конце июля стало известно, что владелец Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск о разводе.