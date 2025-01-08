Ряд премьер готовит для зрителей «Астана Опера»

Театр,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

В 2025 году артисты вновь порадуют зрителей насыщенной программой

Фото: пресс-служба МКИ РК

По информации Минкультуры, год откроется балетной премьерой Ролана Пети. В программу вошли три выдающиеся одноактные работы легендарного французского хореографа: «Кармен», «Арлезианка» и «Юноша и смерть», сообщает Kazpravda.kz

Не менее ожидаемым событием станет премьера балета «Спящая красавица» Петра Чайковского.

Любителей оперного искусства ждут две совершенно разные по настроению и стилю постановки. Одна из них – знаменитая опера Джузеппе Верди «Риголетто», трагическая история о любви.

Особое место в репертуаре займет опера «Аппак, дочь кыпчакская» Серикжана и Алиби Абдинуровых.

Каждая из постановок будет результатом огромного труда режиссеров, хореографов, сценографов, художников по костюмам и, конечно, артистов театра «Астана Опера», добавили в министерстве.

#театр #Астана Опера #премьеры #спектакли

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