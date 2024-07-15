Две улицы частично перекроют в Астане из-за ремонта дорог

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в связи с расширением проезжей части по улице Бухар Жырау на подходе к проспекту Кабанбай батыра, с 15 июля по 15 августа текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом сам проспект Кабанбай батыра будет открыт, а движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам к Бухар Жырау. Кроме того, из-за среднего ремонта дорожного полотна по переулку Келешек от проспекта Н. Тлендиева до улицы Жанаконыс, с 15 июля до 07:00 часов 16 июля текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом движение авто будет осуществляться по прилегающим улицам. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.