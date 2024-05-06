Ряд задач поставили перед новым министром цифрового развития

Цифровизация, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Задачи Мадиеву озвучил глава кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов представил коллективу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК нового главу ведомства – Жаслана Мадиева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Олжас Бектенов обозначил перед новым министром важные задачи, стоящие перед ведомством.

МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности. 

Сегодня указом главы государства Мадиев Жаслан Хасенович был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

#задачи #Бектенов #Минцифры #Жаслан Мадиев

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