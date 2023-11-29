Рыбакина добилась сенсационного достижения в этом сезоне

Больше побед только у Трейси Остин

Фото: olympic.kz

Ресурс The Tennis Letter рассказал об уникальном достижении лучшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной в этом сезоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"В сезоне 2023 года Рыбакина одержала 4 победы над лидерами женского мирового рейтинга. Это второй показатель по количеству побед над первыми ракетками мира за один сезон. Больше побед только у Трейси Остин (шесть в 1979 году). Сенсационно", - пишет источник.

Напомним, что в 2023 году Рыбакина стала финалисткой Australian Open, а также выиграла два турнира серии WTA 1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).

Казахстанка планирует сыграть на первом турнире нового сезона Женской теннисной ассоциации (WTA) - Brisbane International в Брисбене (Австралия). Он пройдет с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024-го.