Рыбакина установила рекорд Australian Open - 2023

За 7 матчей на турнире Елена Рыбакина исполнила 54 подачи на вылет. Это лучший результат среди женщин.

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (10-е место в рейтинге WTA) стала лучшей на Australian Open-2023 по количеству эйсов у женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

За 7 матчей на турнире Елена Рыбакина исполнила 54 подачи на вылет.

На втором месте — белоруска Арина Соболенко (2-е место), которой Рыбакина проиграла в финале, — 46 эйсов.

Тройку лучших замыкает чешская теннисистка Каролина Плишкова (20-е место) — за 3 матча у нее 31 эйс.

Также в топ-5 попали француженка Каролин Гарсия (5-е место) — 25 эйсов и хорватка Донна Векич (33-е место) — 24 эйса.

Напомним, для Елены Рыбакиной это был второй финал турнира Большого шлема в карьере после ее прошлогоднего триумфа на Уимблдоне.