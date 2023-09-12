Рыбу на 50 млн тенге незаконно выловили в ВКО

Более 7 тонн рыбы на 50 млн тенге незаконно перевозил житель ВКО, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

Сотрудники Тарбагатайского районного отдела полиции на трассе Омск – Майкапчагай остановили КамАЗ, полный рыбы.

31-летний водитель, житель областного центра, рассказал, что везет груз в Усть-Каменогорск из села.

В мешках стражи порядка обнаружили более 7 тонн судака без соответствующих документов. Ущерб составил свыше 50 млн тенге.

Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».